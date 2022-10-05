Bayındır Hastanesi'nde kan donduran görüntüler: Hastaları göz göre göre ölüme terk ettiler

İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde eski bir çalışanın kaydettiği görüntüler adeta kan dondurdu. Söz konusu görüntülerde hastane çalışanları tarafından tedavi gören hastalara işkence edildiği ve göz göre göre ölüme terk edildiği ortaya çıktı.Öğrenilen bilgiye göre, İçerenköy Bayındır Hastanesi çalışanı, hastalara işkence eden doktor ve hemşirelerin görüntülerini ve ses kayıtlarını aldı.Söz konusu görüntülerde yoğun bakımda tedavi gören hastalarla alay eden ve hakarette bulunan hastane çalışanlarının, hastalara eziyet ettiği görüldü. Bununla da kalmayan hastane çalışanlarının yoğun bakımdaki hastaların başucunda bulunan alarmları kaldırarak ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.Görüntüleri ve ses kayıtlarını alan eski hastane çalışanı hastanede yaşanan skandalları şu sözlerle anlattı:Görüntüleri ve ses kayıtlarını hastane yönetimiyle paylaştığını açıklayan eski hastane çalışanı, kendisine defalarca kez rüşvet teklif edildiğini söyledi.Hastane yönetiminin olayın üzerini kapatmaya çalıştığını ifade eden eski çalışan, video ve ses kayıtlarında yer alan hemşire ve doktorlardan bazılarının görevinden uzaklaştırıldığını ancak olayın adli makamlarla paylaşılmadığını söyledi.