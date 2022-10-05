Bayındır Hastanesi'nde kan donduran görüntüler: Hastaları göz göre göre ölüme terk ettiler
İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı hastaların gördüğü kötü muamelenin yanı sıra bazı hastaların bilerek ve isteyerek ölüme gönderildiğini ortaya koyan görüntüler kan dondurdu. Görüntülerin hastanenin eski bir çalışanı tarafından kaydedildiği öğrenilirken hastane yönetiminin görüntülerin silinmesi için rüşvet teklif ettiği ortaya çıkt
İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde eski bir çalışanın kaydettiği görüntüler adeta kan dondurdu. Söz konusu görüntülerde hastane çalışanları tarafından tedavi gören hastalara işkence edildiği ve göz göre göre ölüme terk edildiği ortaya çıktı.
Öğrenilen bilgiye göre, İçerenköy Bayındır Hastanesi çalışanı, hastalara işkence eden doktor ve hemşirelerin görüntülerini ve ses kayıtlarını aldı.
HASTALAR BİLE BİLE ÖLÜME TERK EDİLDİ
Söz konusu görüntülerde yoğun bakımda tedavi gören hastalarla alay eden ve hakarette bulunan hastane çalışanlarının, hastalara eziyet ettiği görüldü. Bununla da kalmayan hastane çalışanlarının yoğun bakımdaki hastaların başucunda bulunan alarmları kaldırarak ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.
'YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARA SAATLERCE BAKMADILAR'
Görüntüleri ve ses kayıtlarını alan eski hastane çalışanı hastanede yaşanan skandalları şu sözlerle anlattı:
'Bir hasta ile ilgili 10 adet işkence videosu mevcuttur. Videolarda doktorlar ve nöbetçi doktorlar görülmektedir. 16.12.2021 tarihinde bir hasta ölüme terk edildi. Beş hemşire hastanın başında hastanın ölüme terk edildiğine dair kavga etti.
'HASTAYA 45 DAKİKA MÜDAHALE EDİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ'
11.12.2021 tarihinde bir hasta doktor olmadan hemşire ve hasta bakıcı tarafından taşınırken düşerek öldü. Başka bir hastaya sabah 10:30'dan öğlen 15:30'a kadar kimse bakmadı. Hastanın öldüğü anlaşılınca 45 dakika müdahale edilmiş gibi gösterildi.'
GÖRÜNTÜLERİ SİLMESİ İÇİN RÜŞVET TEKLİF EDİLDİ
Görüntüleri ve ses kayıtlarını hastane yönetimiyle paylaştığını açıklayan eski hastane çalışanı, kendisine defalarca kez rüşvet teklif edildiğini söyledi.
HASTANE YÖNETİMİ OLAYI ADLİ MERCİLERE BİLDİRMEDİ
Hastane yönetiminin olayın üzerini kapatmaya çalıştığını ifade eden eski çalışan, video ve ses kayıtlarında yer alan hemşire ve doktorlardan bazılarının görevinden uzaklaştırıldığını ancak olayın adli makamlarla paylaşılmadığını söyledi.