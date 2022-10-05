Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.Adana'nın Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz ve 75 personel sevk edildi.Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.Sarp arazide meydana gelen yangın, soğutma çalışmaları sürerken yeniden başladı.AA'nın haberine göre, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.