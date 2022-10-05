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Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık
Ekleme: 5.10.2022 - 13:34 Güncelleme: 5.10.2022 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

"Gelin başörtüsü konusunda çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım"

"Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Bu konu Anayasa konusu olmayacak tabii bir haktır.
Eğer Kılıçdaroğlu teklifinde samimiyse başörtüsün konusundaki çözümü anayasa düzeyinden sağlayalım.
6'lı masa seni destekleyen arkadaşların da var ya gelin hep birlikte başörtüsü konusunda anayasa düzeyinde düzenleme yapalım."
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Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık
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