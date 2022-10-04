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Yunan Bakan'ın Savaş senaryosu: Türkler baskıya gelmez! Çatışma başlarsa...

Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik devam ederken, geçtiğimiz günlerde "Erdoğan'ın sözlerini dikkate almamız gerek" diyen Yunanistan Eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'ten bir savaş senaryosu geldi. Olası bir Türk-Yunan savaşının 3-4 süreceğini ifade eden Apostolakis, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile ilgili de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Ekleme: 4.10.2022 - 10:06 Güncelleme: 4.10.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın Eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis katıldığı bir programda Yunanistan ile Türkiye arasındaki durumu değerlendirdi. Apostolakis, olası bir savaş senaryosunda çatışmanın en fazla 3-4 gün sürebileceğini ifade etti.

Apostolakis, "Bir çatışma başlarsa ne kadar ileri gidileceğini kontrol etmek olmaz. Ayrıca çatışmanın tüm bölgeye yayılma ihtimali de var. Adeta kontrol edilmeye çalışılan ama edilemeyen bir yangın gibi olur" sözlerine yer verdi.

Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ise Yunan basınında ifade edildiği gibi 'mükemmel' olmadığının altını çizen Apostolakis Silahlı Kuvvetler'in durumunu 'iyi' olarak değerlendirdi.

Apostolakis "Tipik sorunlar var. Personel mükemmel. Silahlı Kuvvetler'in gücü ile karşılık verme kabiliyeti oldukça ciddi. Fırkateynler ilerleyen zamanlarda güçlenecek. Ancak yalnızca tek bir silah sistemi oyunu tamamen değiştiremez. Dengeyi güçlendirir" dedi.

Türkiye ile ilgili de yorum yapan Apostolakis, "Türkler baskılarla bir araya gelmezler. Her şeyi tartarak hareket ederler." sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin askeri güç kullanmak ve askeri eylemlerde bulunmak istemediğinin altını çizen Apostolakis, Ankara yönetiminin sorunları masada halletmek istediğini belirtti.

Evangelos Apostolakis, geçtiğimiz günlerde de Yunanistan'ı uyararak, "Erdoğan'ın 'oyun oynamıyoruz' sözlerini ciddiye almamız gerekiyor." sözlerine yer vermişti.
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