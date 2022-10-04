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Beyaz Gazete
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Yediği bal yüzünden fenalaşmıştı! Meşhur ayı Balkız yeniden ortaya çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yediği bal nedeniyle fenalaşan ve tedavisinin ardından salınan “Balkız” isimli ayının doğal yaşamındaki görüntüsünü paylaştı.

Ekleme: 4.10.2022 - 21:54 Güncelleme: 4.10.2022 - 22:05 / Editör: Ozge Selin
Yediği bal yüzünden fenalaşmıştı! Meşhur ayı Balkız yeniden ortaya çıktı!Düzce'de yediği fazla nedeniyle fenalaşan ve tedavisinin ardından doğaya salınan ayıya sosyal medyada yapılan oylamada 'Balkız' ismi uygun görülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Balkız'ın doğada görüntülendiği ve durumunun gayet iyi olduğu belirtildi. Hayvanları Koruma Günü etiketiyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Meşhur ayımız, sevimli kızımız Balkız doğada, evinde görüntülendi. Kendini özletme Balkız.'
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