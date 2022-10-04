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Ünlü markadan örnek hareket: LC Waikiki LGBT çağrışımı yapan ürünler üretmeme kararı aldı

LGBT lobisinin dünyaca ünlü markaları etkisi altında aldığı son dönemlerde LC Waikiki'nin aldığı karar gündem oldu.

Ünlü markadan örnek hareket: LC Waikiki LGBT çağrışımı yapan ürünler üretmeme kararı aldı
Ekleme: 4.10.2022 - 19:11 Güncelleme: 4.10.2022 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
Ünlü markadan örnek hareket: LC Waikiki LGBT çağrışımı yapan ürünler üretmeme kararı aldı
LGBT lobisinin dünyaca ünlü markaları etkisi altında aldığı son dönemlerde LC Waikiki'nin aldığı karar gündem oldu.

Marka, çalışanlarına mail atarak, LGBT çağrışımı yapan renkleri ve simgeleri ürünlerinde kullanmama talimatı verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde, grubun çalışanlarına gönderdiği 'Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyin. Çünkü bizim hassasiyetlerimiz var' mailinden bahsederek marka yöneticilerini tebrik etti.

Bakan Varank, LC Waikiki'nin sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olduğunu dile getirerek, LGBT dayatmasına ve aile yapısının 'cinsiyetsizlik' ile altının oyulmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi:

'Yaptığı hayırlarla herkese örnek olan bir grup ama buraya gelirken bir haber okudum ve bu işe de imza attılarsa, haber doğruysa ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Grup, çalışanlarına bir elektronik posta göndermiş ve demiş ki 'Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyin. Çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var.' Dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını da ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kimse kusura bakmasın, siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz ki biz de kimseye 'eyvallah' demeyiz, bunun karşısında dururuz. Böyle markaların gerisinin geleceğine de inanıyorum. Biz aileyi savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz.'
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