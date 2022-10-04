Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta yeni rekor geldi!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Türkiye ekonomisinin dengeli ve sürdürülebilir bir işleyişe sahip olduğunu belirterek, "İhracatımız yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara yükseldi. Bu rakam ulaştığımız en yüksek Eylül ayı ihracat rakamları" dedi.