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Son dakika: Türkiye'de bir ilk! Bakan Yanık'tan 'anaokulu desteği' açıklaması: Kimler yararlanacak?

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl ilk kez uygulanacak Anaokulu destek ödemesinin detaylarını anlattı. Konuya ilişkin AA Editör Masası'na konuşan Bakan Yanık, ödemelerin bu ayın ikinci haftasında başlayacağını belirterek, "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." dedi.

Ekleme: 4.10.2022 - 12:00 Güncelleme: 4.10.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Son dakika: Türkiye'de bir ilk! Bakan Yanık'tan 'anaokulu desteği' açıklaması: Kimler yararlanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık 1 milyon çocuğun eğitimine katkı sağlayacak "Anaokulu destek ödemesi"nin detaylarını anlattı.

ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Anaokulu desteğinin bu yıl ilk kez uygulanacağını belirten Bakan Yanık, "Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. (Anaokulu desteği) Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." ifadelerini kullandı.

1 MİLYON ÇOCUĞA DESTEK VERİLECEK

Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı. Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Genel Sağlık Sigortası'nı bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık ve 3,3 milyar lira sigorta ödemesi yaptık.

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