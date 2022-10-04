Son dakika: AK Parti'den 84 milyona çağrı! 'Çarşamba bekliyoruz'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Çelik; "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
İşte Ömer Çelik'in o paylaşımı
Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.
Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.