Saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi!
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulunarak, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.