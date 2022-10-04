Putin bu işe çok kızacak! Ukrayna, savaş bölgesindeki sıcak gelişmeyi duyurdu: Geri aldık

Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.Ukrayna basınında yer alan haberde, Herson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtildi.Harkiv bölgesinde de Bohuslavka köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi. Öte yandan sosyal medyada Ukrayna güçlerinin söz konu yerleşim birimlerine girişini gösteren görüntüler yayımlandı.Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Harkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.Ayrıca Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair bir kararname imzaladı.Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin hazırladığı kararnameye imza attı.Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin ilgili kararı imzaladığı ve Rusya'nın, Ukrayna'nın topraklarını ilhak etmesine karşı alınacak tedbir maddelerini içeren; Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin 30 Eylül'de hazırladığı kararnamenin yürürlüğe girdiği bildirildi.Kararnamenin ilk paragrafında, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz." ifadesine yer verildi.Rusya'nın Ukrayna topraklarından geri çekilmesi için gereken adımların atılması, Rus askeri saldırılarının püskürtülmesi, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi, ordunun daha fazla eğitim alması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve savunma imkanlarının artması için uluslararası desteğin sağlanması gibi alınacak tedbirleri içeren kararnamede, şunlar kaydedildi:"Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Verkhovna Rada (Meclis) Başkanı ve Ukrayna Başbakanı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) ortak başvuru metni onaylanmalıdır."