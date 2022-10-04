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Ortalığı karıştıracak iddia: Trump görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da görev yaptığı sırada bazı resmi belgeleri yırtarak tuvalete attığı iddia edildi.

Ortalığı karıştıracak iddia: Trump görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı
Ekleme: 4.10.2022 - 23:25 Güncelleme: 4.10.2022 - 23:33 / Editör: Ozge Selin
Ortalığı karıştıracak iddia: Trump görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı
New York Times'ta, gazeteci Maggie Haberman tarafından Trump hakkında yazılan 'Güven Adamı: Donald Trump'ın doğuşu ve Amerika'nın çöküşü' adlı kitap bugün okuyucuyla buluşuyor.

Trump'ın Beyaz Saray'daki dönemine dair ilginç notların yer aldığı kitapta, periyodik olarak tuvaletin basılı kağıtlarla tıkandığını keşfeden Beyaz Saray personelinin, bu kağıtları tuvalete Trump'ın atarak sifonu çektiğine inandığı kaydediliyor.

Trump'ın, Başkanlık Kayıtları Yasası'na aykırı olarak bazen resmi belgeleri yırtarak yok ettiği öne sürülen kitapta, Başkan'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskını ile gündem olan Beyaz Saray'daki Ulusal Arşivlere ait kayıp belgeler iddiasına ilişkin devam eden soruşturmaya da işaret ediliyor.

Başkanlık Kayıtlar Yasası, görevi sırasında bir başkan tarafından oluşturulan veya elde edilen bütün resmi belgelerin, ABD hükümetinin mülkü olduğunu ve başkanlık sona erdikten sonra ABD Ulusal Arşivleri tarafından ele alınmasını zaruri kılıyor.

'Rudy, tamam, yetki sende, çılgınca işler dahil istediğin her şeyi yap'
Haberman'ın kitabında, 2020 Başkanlık seçim sonuçlarına dair de ilginç notlar bulunuyor.

Kitapta, rakibi Joe Biden'a karşı seçimleri kaybedeceğini anlayan Trump'ın, New York eski Belediye Başkanı ve özel avukatı Rudy Giuliani'yi yanına çağırarak 'Rudy, tamam, yetki sende, çılgınca işler dahil istediğin her şeyi yap, umurumda değil.' dediği öne sürülüyor.

Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme talebini, Giuliani dışında diğer avukatlarının ise çok fazla ileri gitme endişesiyle kabul etmediği savunularak, Trump'ın 'Benim avukatlarım çok berbat.' diye şikayette bulunduğu ileri sürülüyor.

Kitapta ayrıca, o dönemde Trump'ın komplo teorilerine iyice kendini kaptırdığı ve bu konuda danışmanlarının aldatıldığını düşündüğü için kendine yeni avukatlar aradığı değerlendirilmesi de yapılıyor.

Trump, Kovid-19'dan ölmekten korktu
Eski başkanın Ekim 2020'de Kovid-19 virüsüne yakalandığı döneme dair notlara da yer verilen kitapta, Trump'ın durumunun ağırlaştığı anlarda ölüm korkusuna kapıldığı aktarılıyor.

Kitapta, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Tony Ornato'nun bir ara Trump'ı, sağlığı daha da kötüleşmesi durumunda hükümetin sürekliliğini sağlamak için harekete geçirmek zorunda kalacağı konusunda uyardığı kaydediliyor.

Trump'ın, virüs nedeniyle ölüm korkusu yaşamasına rağmen, Kovid-19'un, imajını ve siyasi motivasyonlarını olumsuz etkilediğinden endişe ettiği, bunun için de çevresindeki yardımcılarından maskelerini çıkarmalarını istediği de öne sürülüyor.

Kızı ile damadını Twitter üzerinden işten kovacaktı
Çoğunlukla Trump'ın başkanlığı dönemine odaklanan kitapta ayrıca, eski başkanın beyaz ırkçıları reddetmeye karşı nasıl direndiği ve Meksika'da uyuşturucu üreten bir imalathanenin bombalanmasını istediği şeklinde iddialar da yer alıyor.

İlk kopyası geçen hafta duyurulan söz konusu kitapta Trump'ın, Beyaz Saray'da görev yaptığı sırada başdanışmanları olan kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'in işine neredeyse Twitter üzerinden son vermeyi düşündüğü manşetlere yansımıştı.

Trump'ı bu hareketinden, Beyaz Saray'da dönemin Özel Kalem Müdürü olan John Kelly'nin engelleyerek böyle bir paylaşımdan önce kızı ve damadı ile kendisinin konuşmak için izin istediği kaydedilmiş, o günden sonra da bir daha bu konunun açılmadığı aktarılmıştı.

Trump'ın ayrıca damadı Kushner'i 'verimsiz' görerek sık sık küçümsediği ve onunla alay ettiği de ileri sürülmüştü.

Trump'ın sözcüsü Taylor Budowich ise söz konusu haberler üzerine kitabı 'yanlışlarla dolu ve sıkıcı' olarak nitelendirmiş ve 'Başkan Trump ise Amerika'yı kurtarmaya odaklanmış durumda ve yalan haberler konusunda yapabileceği hiçbir şey yok.' ifadesini kullanmıştı.

Haberman'ın, 607 sayfalık kitabı için 3 kez Trump ile olmak üzere bazı yardımcıları ve danışmanları dahil 250 kişiden fazla kişi ile mülakat yaptığı bilgisi paylaşılıyor.
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