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Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkan ve başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olmak için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, akıllara merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun "Zaten yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar." açıklamasını getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!
Ekleme: 4.10.2022 - 01:01 Güncelleme: 4.10.2022 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürerek, konu hakkında kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

Milletvekili olduğu dönemde başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu, başörtüsü için 'Bir metrekarelik bez parçası' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyaseti, akıllara merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun sözlerini getirdi.

'YAKINDA 'BEN DAHA MÜSLÜMANIM' DİYE YARIŞACAKLAR'

Mısıroğlu, 1980 yılında yaptığı bir konuşmada 'Zaten yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar. 'Ey millet! Bana rey ver. Ben daha Müslümanım' diyecekler. Buna çok kalmadı.' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!
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Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
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