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Kılıçdaroğlu ayrı, medyası ayrı istismar ediyor! CHP'li kanalda başörtüsü skandalı

Türkiye'de çoktan çözülen ve hiçbir alanda mağduriyetin kalmadığı başörtüsü konusunu sanki yasaklar devam ediyormuşçasına gündeme getiren ve meclise gizemli bir teklif getireceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'li medyada da başörtüsüyle ilgili skandal ifadelerin yer aldığı programlar yapıldı. Tele1'de 'Başörtüsüne getirilen özgürlüklerin fazla olduğu' ifade edildi

Kılıçdaroğlu ayrı, medyası ayrı istismar ediyor! CHP'li kanalda başörtüsü skandalı
Ekleme: 4.10.2022 - 12:28 Güncelleme: 4.10.2022 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu ayrı, medyası ayrı istismar ediyor! CHP'li kanalda başörtüsü skandalı
AK Parti hükümetleri döneminde başörtüsü sorununun eğitimden, kamuya tüm alanlarda çözüldüğü ve hiçbir kısıtlamanın kalmadığı bilinmesine rağmen CHP Genel Başkanı önceki gün bir video yayınlayarak TBMM'de bir başörtüsü yasa teklifi vereceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun başörtü hakkındaki amacının ne olduğu henüz anlaşılamamışken CHP destekçisi Tele1 TV'de de başörtüsü konusu değerlendirilirken skandal ifadelere yer verildi.
Kılıçdaroğlu ayrı, medyası ayrı istismar ediyor! CHP'li kanalda başörtüsü skandalı | Video

CHP'Lİ KANALDA SKANDAL İFADELER

Tele1'de Kılıçdaroğlu'nun teklif duyurusunu konuşan isimlerden Eski Milletvekili Emin Şirin, "Biraz anlamamış vaziyetteyim. Çünkü başörtüsü meselesi çoktan halloldu. Türkiye'de başörtüsü meselesine ilişkin verilecek kanun teklifi kalıp kalmadığını bilmiyorum." ifadeleriyle meselenin çözüldüğüne dikkat çekerken skandal ifadeler yine başörtüsünü hedef aldı.

BAŞÖRTÜSÜNE VERİLEN ÖZGÜRLÜKLER BİRAZ FAZLAYMIŞ!

Şirin tepki çeken sözlerine şöyle devam etti: "Hatta biraz belki aşırı serbestlik geldi. Çünkü mesela ben hakime hanımların başörtüsü takmasını tarafsızlık ilkesine aykırı buluyorum"
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