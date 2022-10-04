Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Hasan Abdal bölgesinden başlayan yol, sırasıyla Hayber Pahtunhva, Azad Cammu Keşmir ve Gilgit-Baltistan'ı geçerek Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar'a uzanıyor.Uzunluğu 1300 kilometreyi bulan Karakurum Geçidi'nin 887 kilometresi Pakistan, 413 kilometresi ise Çin'de yer alıyor.Her yıl çok sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiği Karakurum kara yolunun yüksek dağlık noktalardan geçtiği Gilgit-Baltistan'a ulaşmak başkent İslamabad'dan yaklaşık 14 saat sürüyor.Yapımına 1959'da başlanan Karakurum kara yolu, yıllar süren çalışmaların ardından 1978'de halka açıldı.Yolun inşasında 810 Pakistanlı ve 200 Çinli toprak kayması ve uçurumdan düşme sebebiyle hayatını kaybetti. Yolun yapımında hayatını kaybeden Çinliler için Gilgit'te Çin mezarlığı yaptırıldı.Mühendislik açısından yapımı sırasındaki zor şartlar ve yüksek rakımı sebebiyle Karakurum Geçidi'nin 'dünyanın 8'inci harikası' olduğu söyleniyor.Geçit, tehlikeli olmasının yanı sıra dünyanın en yüksek rakımlı yolları arasında yer alıyor.Çin ve Pakistan'ın birbirine bağlandığı Khunjerab sınırı, 4 bin 714 metre yükseklikte bulunuyor. Söz konusu sınır, 1 Ocak-30 Nisan döneminde kar sebebiyle genelde kapalı oluyor.Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohistan bölgesinden başlayarak iki yönlü kara yolu şeklinde uzanan geçitte, taş ve kayaların yola düşmesi, toprak kayması, sel ve depremler sıkça görülüyor. Bu yönüyle fazlasıyla tehlikeli olan geçidin bazı noktaları 'dünyanın en korkutucu yolları' arasında sayılıyor.Bazı bölümleri son derece dar olan yolun bir tarafını yüksek dağlar, diğer tarafını ise metrelerce yükseklikteki uçurumlar ve İndus Nehri oluşturuyor.Seyahat edenler için seyrine doyulmaz manzaralar sunan Karakurum Geçidi, bu yönüyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.Himalaya, Karakurum, Pamir ve Hindukuş dağları arasında yolculuk yapmak isteyen maceraperestler, tarihi İpek Yolu'nun bazı bölümlerini de görme fırsatı buluyor.Yolun yüksek dağlık bölgelerini yürüyerek, bisiklet sürerek veya motosikletle seyahat ederek geçmek isteyen çok sayıda turist, bundan dolayı Pakistan'a geliyor.Gilgit-Baltistan, dünyada 8 bin metreyi aşan 14 dağın 5'ine ev sahipliği yapıyor. Bu bakımdan dünyanın en yüksek dağlarına ulaşım imkanı sunan yolda, çok sayıda buzulu da görmek mümkün.Doğal afetler sebebiyle sık sık hasar gören Karakurum Geçidi'nde tünel ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.