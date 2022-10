Karadeniz Gazı’nın karaya çıkartılması çalışmalarında sona yaklaşıldı: Tarih belli oldu

Sakarya Gaz Sahası’ndan Zonguldak’ın Filyos beldesinde yapımı süren işleme tesisine getirilecek olan doğalgaz hattının yapım çalışmaları sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki, programlandığı şekliyle gazın 2023’ün ilk çeyreğinde gelmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti. Tiryaki; Seven Arctic Gemisi’nin çalışmalarına ilişkin "Denizin tabanındaki kuyular ile karaya olan ilişkiyi sağlayabilecek kordon bağını çekecek" diye konuştu.

TPAO Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki, Zonguldak'ta görev yapan gazetecilere Filyos'ta bir araya gelerek Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması sürecini değerlendirdi. 170 kilometrelik mesafeden boru döşeme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tiryaki, planlandığı şekliyle gazın 2023'ün ilk çeyreğinde Filyos'a ulaştırılması için gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Tiryaki, 'Burası Filyos istasyonu Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz gazının karaya çıkacağı bir nokta. Çalışmalar, son sürat devam ediyor, programlarımız çerçevesinde devam etmekte. Gazımız 2023 yılının ilk çeyreğinde gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şuanda deniz tabanında ve karada çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Tabi bunun yanında sosyal sorumluluk kapsamında da çalışmalar yapmaktayız' diye ifade etti.Gelecek yıllarda kalifiye personelin ihtiyacının karşılanması için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda 55 öğrencinin eğitim öğretim hayatına başladığını vurgulayan Tiryaki sağlık alanında da yöre halkına hizmet etmesi için teşekküllü bir sağlık ocağı açtıklarını belirterek şöyle dedi:'Özellikle bizim ihtiyacımız olan geniş manada gelecek yıllarda ihtiyacımızı karşılayacak olan, Bülent Ecevit Üniversitesi adı altında Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nun açılması ve bu sene buraya ilk defa 55 öğrenci aldık. Bunlar gerekli eğitimini tamamladıktan sonra kendi ihtiyaçlarımızda büyük bir çoğunluğunu kullanacağız. Özellikle burada yetişecek kalifiye personeller bizim için son derece önemli. Yöre halkına hizmet etmesi için buraya bir sağlık ocağı açtık. Şu anda 4 tane ambulans, 5 tane oda ve 60 tane personel ile yöre halkına ve kendi personelimizi hizmet vermekte. Yollar ve çeşitli çalışmalar devam ediyor. Burada çalışırken, sosyal sorumluluk projesi adı altında elimizden geldiği kadar yöre halkına da faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah çalışmalar bunda sonra da devam edecek.'Projenin büyüklüğünden bahseden Abdurrahman Tiryaki, 'Bu çok büyük bir proje özellikle Zonguldak sınırları içerisinde devam eden ve sonuçlandığı zaman Zonguldak'a büyük bir değer katacak olan bir proje. İnşallah her şey önümüzdeki dönem sağlıklı ve hayırlı olur' diye konuştu.İstanbul Boğazı'ndan Zonguldak'a yol alan 'Seven Arctic' gemisinin doğalgaz hattının yanına data hatlarını yerleştirme çalışmalarına başlayacağını belirten Abdurrahman Tiryak sözlerini şöyle sürdürdü:'Geminin bu günlerde işe başlamasını bekliyoruz. Gemi çok önemli bir aşamayı yerine getirmiş olacak. Denizin tabanındaki kuyular ile kara olan ilişkiyi sağlayabilecek kordon bağını çekecek. Bu aslında 16 santim çapında büyük bir kablo, bu kablonun içerisinde 4 tane elektrik kablosu, yedekleriyle beraber hidrolik hatlar, kimyasal hatları, fiber optik kablolar geçmekte. Esasen bu elektrik kablosuyla altta bulunan vanaların ve elektrik ile çalışan sistemlerin beslemesi burada yapılacak. Hidrolik hatlar genel kuyu emniyeti için kullandığımız vanaların, valflerin açılmasını sağlayacak kimyasal hatlar ve boru içerisinde oluşabilecek korozyon konusunda bizlere faydalı olacak. Fiber optik kablolar ise önümüzdeki dönem haberleşmeyi ve oradaki bütün uzaktan kumanda otomasyon sistemini kontrol edecek. Çok komplike bir sistem. Bu sistemin devreye alınmasında en önemli aşama bu umbilicalların (kordon bağı) çekilmesidir.'170 kilometrelik mesafeden doğalgaz borularının yerleştirilmesi çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirten Tiryaki sözlerini şöyle tamamladı:'Borularda son aşamaya geldik. Sadece bir boru değil 3 boru çekilecek. Aslında boru demeyelim de biri kablolar biri glikol biri de gaz hattımız için 2 boru çekilecek. Borular program çerçevesinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz.'TPAO Mühendislik Daire Başkanı Enver Çetinkaya ve TP-OTC Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem de TPAO Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki'ye eşlik etti. Heyet toplantı sonrası maket üzerinde çalışmalar ve kuyular hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Yardımcısı Tiryaki, ilk etapta on kuyu üzerinden karaya doğalgazın taşınması için çalışmaların hızla sürdüğünü sözlerine ekledi.