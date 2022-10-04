İletişim Başkanı Altun: 'Geleceğimizi bu tehditlerden korumak zorundayız'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu'nda konuşma yaptı. İletişim Başkanı Altun, siber saldırılara yönelik yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi bu tehditlerden (siber tehdit) korumak zorundayız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu'nda konuşma yaptı.İletişim Başkanı Altun'un konuşmalarından öne çıkanlar;*Gerekli önlemler alınmadığında en ciddi istihbarat kurumlarına ait gizli belgeler ortalığa saçılmaktadır.*Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın artmasıyla milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının önemi de daha iyi anlaşılmaktadır.*Geleceğimizi bu tehditlerden (siber tehdit) korumak zorundayız.