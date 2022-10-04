HDP'den terörden tutuklulara destek için Adalet Bakanlığına yürüdü

HDP'li vekiller, terör örgütü PKK'ya üyelikten tutuklananların serbest bırakılması için, Adalet Bakanlığı’na yürüyüş yaparak randevusuz görüşme eylemi gerçekleştirdi. HDP'lilerin bu yürüyüşü daha önce Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı tehdit ederek 'baskın'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu akıllara getirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor. Terörle mücadelede PKK'nin siyasi ayağıyla da mücadele sürerken Kandil'in siyasi ayağı olan HDP'den tepki geldi. Konuyla ilgili HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç önderliğinde dün HDP milletvekilleri, terör tutukluları için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmek için TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürüdü.



Randevusuz yürüyüş



Bir gazetecinin görüşme için“Randevu aldınız mı?” sorusuna HDP'li Oluç, “Randevu almadık, almamız gerektiğini düşünmüyoruz.” yanıtını vererek akıllara CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevusuz eylemlerini getirdi.



Yürüyüş sırasında ise HDP milletvekilleri, yaptıkları taşkınlıkla polise zor anlar yaşattı.



"İnfazlar yakılmasın"



Terör tutuklularının hapishanede kötü muameleye uğradıklarını iddia eden eden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, işkence, tecrit, sürgün… Daha birçok hak ihlali, artık Türkiye’nin her tarafından çığlıklar yükseltir hale geldi." dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan CHP liderine Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, 'Kandil'i bombalayacakmış iktidara geldiğinde. Sen iktidara mı geleceksin? Kandil'dekilerle dirsek dirseğe, Ankara'dan İstanbul'a onlarla yürüyen sen değil misin? Onlar sana övgü yağdırdıkça zevkten 4 köşe oluyorsun.



Kandil'dekiler sana övgü yağdırdıkça zevkten dört köşe oluyorsun. Sana nasıl güvenecekler ya. Mümkün mü? Eh şimdi de ittifakınız kurdunuz, bakalım bu ittifakla nereye kadar gideceksiniz?' diye konuştu



Tutuklulara yönelik tecridin bitmesi gerektiğini belirten Danış, "Bir an önce bitmesi gerekiyor. İnfazların yakılmaması gerekiyor. HDP bu konuda asla geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.