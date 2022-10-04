  • USD: 18,54 - 18,57
  • EURO: 18,15 - 18,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'den terörden tutuklulara destek için Adalet Bakanlığına yürüdü

HDP'li vekiller, terör örgütü PKK'ya üyelikten tutuklananların serbest bırakılması için, Adalet Bakanlığı’na yürüyüş yaparak randevusuz görüşme eylemi gerçekleştirdi. HDP'lilerin bu yürüyüşü daha önce Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı tehdit ederek 'baskın'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu akıllara getirdi.

Ekleme: 4.10.2022 - 13:14 Güncelleme: 4.10.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor. Terörle mücadelede PKK'nin siyasi ayağıyla da mücadele sürerken Kandil'in siyasi ayağı olan HDP'den tepki geldi. Konuyla ilgili HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç önderliğinde dün HDP milletvekilleri, terör tutukluları için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmek için TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

Randevusuz yürüyüş

Bir gazetecinin görüşme için“Randevu aldınız mı?” sorusuna HDP'li Oluç, “Randevu almadık, almamız gerektiğini düşünmüyoruz.” yanıtını vererek akıllara CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevusuz eylemlerini getirdi.

Yürüyüş sırasında ise HDP milletvekilleri, yaptıkları taşkınlıkla polise zor anlar yaşattı.

"İnfazlar yakılmasın"

Terör tutuklularının hapishanede kötü muameleye uğradıklarını iddia eden eden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, işkence, tecrit, sürgün… Daha birçok hak ihlali, artık Türkiye’nin her tarafından çığlıklar yükseltir hale geldi." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan CHP liderine Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, 'Kandil'i bombalayacakmış iktidara geldiğinde. Sen iktidara mı geleceksin? Kandil'dekilerle dirsek dirseğe, Ankara'dan İstanbul'a onlarla yürüyen sen değil misin? Onlar sana övgü yağdırdıkça zevkten 4 köşe oluyorsun.

Kandil'dekiler sana övgü yağdırdıkça zevkten dört köşe oluyorsun. Sana nasıl güvenecekler ya. Mümkün mü? Eh şimdi de ittifakınız kurdunuz, bakalım bu ittifakla nereye kadar gideceksiniz?' diye konuştu

Tutuklulara yönelik tecridin bitmesi gerektiğini belirten Danış, "Bir an önce bitmesi gerekiyor. İnfazların yakılmaması gerekiyor. HDP bu konuda asla geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi yoktur
HDP'den terörden tutuklulara destek için Adalet Bakanlığına yürüdü
Bakan Soylu: Terörist yakalayınca artık tutuklu gazeteciler listesine de bakacağız
Kılıçdaroğlu ayrı, medyası ayrı istismar ediyor! CHP'li kanalda başörtüsü skandalı
CHP yandaşı Eğitim-İş Sendikası'ndan başörtülü öğretmenlere karşı bildiri
Putin'den sekiz Avrupa ülkesine gaz darbesi: Vanaları kapattı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artırıyor
CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu! 12 milyonluk vurgun
Bahçeli'den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz
Karadeniz Gazı’nın karaya çıkartılması çalışmalarında sona yaklaşıldı: Tarih belli oldu
Ankara'da vatandaşa binlerce liralık su faturası geliyor! Skandala tepki büyük
Altılı masa adayını gelecek yıl açıklayacak
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta yeni rekor geldi!
Destek ödemeleri ve fatura borçlarının silinmesi için gözler TBMM'de; Torba yasada yok yok
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: O karanlık günler AK Parti döneminde son buldu
Son dakika: AK Parti'den 84 milyona çağrı! 'Çarşamba bekliyoruz'
CHP'nin gazeteci dediği kişi dağdan silahlı poz gönderdi!
Adana ve Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu: 303 sokak satıcısı gözaltında
İstanbul'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!
Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı