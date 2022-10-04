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Bolu'da içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Bolu’nun içme suyu barajı Gölköy Baraj Göleti'nde, balık ölümleri meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Bolu'da içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme başlatıldı
Ekleme: 4.10.2022 - 14:44 Güncelleme: 4.10.2022 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Bolu'da içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme başlatıldı
Bolu'nun Gölköy Barajı Göleti'nde balık ölüleri, kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, barajdan ölü balıkları topladı ve sudan da numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapıldığını belirterek, 'Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını tam bilemiyoruz. Şu anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyorlar. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacaktır. Şu anda olay inceleme boyutunda. Bakıp değerlendireceğiz, hangi adımları atmamız gerekiyorsa ona göre adım atmaya çalışacağız' dedi.

Sonuçlar çıkana kadar gölde balık tüketimi konusunda tedbirli olmak gerektiğini belirten Vali Kılıç, 'Balıkçı arkadaşların, çevreye doğaya zarar vermeyecek şekilde duyarlı olması gerekiyor. Kullandıkları yemden yaptıkları faaliyetlerin bakanlığın belirlemiş olduğu ilke ve kurallara göre bunu gerçekleştirmeleri önemli. Doğayı çevreyi hor kullanmamız gerekiyor. Şu anda ben oradaki balıkların tüketilmemesi ile ilgili bir şey diyemem ama yine de dikkatli olmak gerekir. Balıklar neden ölmüş onun araştırması yapılacak ve ona göre çıkan sonuçlara göre bir şey diyebiliriz ama tedbirli olmakta fayda var' diye konuştu.

Bolu'da içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme başlatıldı
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