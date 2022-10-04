Beykoz'da şaşkına çeviren olay: Vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı
İstanbul Beykoz'da sahile balık tutmak için gelen vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı. Balıkçılar oltayı çekmekte güçlük çekti.
Beykoz, sahilde denize olta atan bir balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı.
Uzun uğraşlar sonucu oltayı denizden çıkaran balıkçı, köpek balığını görünce şaşkına döndü. Çevredeki vatandaşların da merakla çıkmasını beklediği oltaya köpek balığının takıldığı görüldü.
Uzun uğraşlar sonucu oltayı denizden çıkaran balıkçı, köpek balığını görünce şaşkına döndü. Çevredeki vatandaşların da merakla çıkmasını beklediği oltaya köpek balığının takıldığı görüldü.