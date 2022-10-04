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Başkan Erdoğan'dan Yunananistan'a net mesaj! "Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın ABD'den yardım isteğine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Yunananistan'a net mesaj!
Ekleme: 4.10.2022 - 20:32 Güncelleme: 4.10.2022 - 21:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Yunananistan'a net mesaj! 'Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız'
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Asırlardır ilimle irfanla hikmetle yolumuzu aydınlatan alimlerimizi ariflerimizi hürmetle ve tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Şair şöyle diyor: 'Muhammed'den muhabbet oldu hasıl Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl'

KUR'AN BÜLBÜLLERİNE TEBRİK

Ülkemizin ve islam coğrafyasının farklı bölgelerinden Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Peygamber Efendimize duyduğumuz derin muhabbet sanatımızda kendini gösterir.

Başkan Erdoğan'dan Yunananistan'a net mesaj! 'Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız'

'BU MİLLET EZANINA SAHİP ÇIKTI'

Bir zamanlar birileri ezanı Türkçeleştirerek o şekilde söylemedi mi. Ama daha sonra aslına rücu etti. Allah'u ekber nidaları yükselmeye başladı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Zannetiler ki susturabilecekler. Bu millet ezanına sahip çıktı.

'DÜNYANIN NERESİNDE BİR MÜSLÜMAN VARSA GÖNLÜMÜZ ORADADIR'

Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz oradadır. O kardeşlerimizin sevinciyle sevinir kederiyle kederleniriz. Filistinli çocuğun gözyaşı, Afrikalı annenin feryadı bizi yararlar. Biz Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Somali'den Libya'ya Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan bir yara varsa durdurmak için çabalıyoruz. Zalimin karşısında dim dik durmayı görev biliyoruz.

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR DERKEN İNANCIMIZIN BİZE EMRETTİĞİ ANLAYIŞI İFADE EDİYORUZ'

Mazlumlara yardımda dünyada bir numarayız. Öyle Amerika falan zannetmeyin. Dünya beşten büyüktür derken inancımızın bize emrettiği anlayışı ifade ediyoruz. Türkiye denilince akla ekonomisi, askeri kabileyetleri yanında vicdanıyla da öne çıkan bir ülke geliyor.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan'ın başbakanı çıkmış Amerika'dan yardım istiyor. Ne için, Türkiye'ye karşı kullanmak için. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.

'MİLLETLERİ MİLLET YAPAN GÜÇLÜ AİLEDİR'

Toplumun temel yapı taşı olan aile müessesi tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar saldırı altında. Bizim aile yapımızı şu anda tehdit etmeye çalışıyorlar. Milletleri millet yapan güçlü ailedir. Aile yapımızı sarsmak isteyenlere en güzel cevabı bu mübarek gecede veriyoruz. Genç nesiller, tüm kötülüklerin anası olan içkiden uyuşturucuya ekran bağımlılığından nihilizmee kadar çok ciddi sorunlarla boğuşuyor. Yaratılış gayesinin farkına varmadığı için bunalımdan kurtulamıyor.
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