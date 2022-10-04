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Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü (yarın) partisinin grup toplantısında çok önemli bir açıklama yapacağını duyurmuş ve milyonları ekran başına davet etmişti. Sözcü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." ifadelerini kullandı. AHaber Muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile ilgili detayları AHaber'de aktardı. İşte son dakika haberinin detayları!

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
Ekleme: 4.10.2022 - 20:28 Güncelleme: 4.10.2022 - 20:51 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında yapacağı açıklama, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu.

'HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.' ifadelerini kullandı.

Sözcü Ömer Çelik, 'Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.' vurgusunu yaptı.

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı

BAŞKAN ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?

AHaber Muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne açıklayacağına ve gündemine neleri alacağına ilişkin detayları aktardı:

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta özellikle başörtüsü konusunu gündeme getiren bir lider. Konu hak ve özgürlükler olduğunda AK Parti bununla mücadele etmiş ve her oturumda mevcut bakış açısını dile getirmiş partiler arasında.'

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın şunu açıklayacak: 'Gelin, başörtüsünü anayasal güvence altına alalım.' Peki bu nasıl olacak? CHP'nin meclisteki yasa teklifinin yasalaştığı halini düşünecek olursak, şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Daha sonra yasal bir düzenleme ile meclisteki herhangi bir oylamada değişikliğe gidilebilir. Eğer; anayasal güvence altına alınırsa başörtüsü konusu, gerçekten temel hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün olabilecek.'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı yılının açılışında 1 Eylül tarihinde yeni anayasa vurgusu yapmıştı. Hemen sonrasında 1 Ekim tarihinde meclis açılışında bir kez daha yeni anayasaya dikkat çekmişti. Herkes şunu merak etmişti: 'Yeni anayasa çalışmaları seçimlerden sonraya mı bırakılıyor?' Ancak, AK Parti şu anda dar kapsamlı bir değişiklik üzerinde çalışıyor. Bunun altbaşlıklarından biri olarak başörtüsü konusu ele alınacak. Bu şekilde anayasal güvence altına alınacak.'

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