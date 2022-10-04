Bakanlık duyurdu: Tahıl sevkiyatı 6 milyon tonu geçti!

Milli Savunma Bakanığı, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 6 milyon tonu geçti. Ayrıca bugün 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanığı, Tahıl sevkiyatı bugüne kadar taşınan tahıl miktarının 6 milyon tonu geçtiğiniz açıkladı.Yapılan açıklamada, 'Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 6 milyon tonu geçti. Ayrıca bugün 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.' ifadelerine yer verildi.