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Bakan Soylu: Terörist yakalayınca artık tutuklu gazeteciler listesine de bakacağız

Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen teröristlerden birinin daha önce CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer almasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Biz bir terörist yakaladığımızda listelere bakıyoruz, hangi kategoride diye. Şimdi bir listeye daha bakmak zorundayız. O da muhalefetin "masum" gazeteciler listesi" dedi. Soylu, "Bir muhalefet partisi ilk kez DNA raporu istedi terörist için" diyerek Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

Bakan Soylu: Terörist yakalayınca artık tutuklu gazeteciler listesine de bakacağız
Ekleme: 4.10.2022 - 13:05 Güncelleme: 4.10.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Terörist yakalayınca artık tutuklu gazeteciler listesine de bakacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı’nda konuştu.

Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen teröristlerden birinin daha önce CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer almasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Biz bir terörist yakaladığımızda listelere bakıyoruz, hangi kategoride diye. Şimdi bir listeye daha bakmak zorundayız. O da muhalefetin "masum" gazeteciler listesi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Dün sosyal medyada bir video dolaştı. Belki de ilk kez kamuoyu bir teröristi bu ölçüde net bir şekilde izledi ve gerçek yüzünü gördü. Bir kadın terörist silah eğitimi, bomba eğitimi almış, söz konusu eylemin hazırlığında parmağı olan, mecazi anlamda söylemiyorum, doğrudan parmak izi olan, başka eylemler yapacağını da söyleyen bir kadın terörist… Peki o açıklama sonrasında bize neyi tartıştırmaya çalıştırdılar? O açıklama sonrasında bizi neyi tartıştırmaya çalıştırdılar. Eylemi yapan o muydu başkası mı? Devlet yanıldı mı yanılmadı mı? Bir muhalefet partisi ilk kez DNA raporu istedi terörist için.

Evlat nöbetindeki ailelerin başına ne geldiğini yıllardır tartışmadılar. Lavrion Kampı'nı bugün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bunları bu elemanların nasıl toplantığını hiç tartışmadık. Bölücü örgütün sözde eski Mardin temsilcisinin bana 14 yaşında çocukları getirin demesine rağmen tartışmadılar. Paramotor o kadar uçar mı diye uzman kesilmesini bildiler. Uçar. Sen bu örgütün nasıl uluslararası lojistik destek aldığını bilmezsen bunu da bilemezsin.

92 teröristin nasıl ana muhalefet partisinin raporunda yer aldığını da tartışmadık. Bizim bir terörist listemiz var. O listeye bakarız, gri midir, kırmızı mıdır… Şimdi bir şeye daha bakmak aklımıza geldi, ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nun bir bölümüne bakmak…Tutuklu gazeteciler listesinin bir kısmına da bakacağız artık. Buna ait bir özür beyanı görmedik.

PKK ile PYD arasında bağ kuramayanlar, emniyete koşup 'eyleme karışan silahların seri numarasını istiyoruz' diye telaşa kapıldılar. Bunun için milletten özür dilerler mi? Hayır. Bunun için 'biz yanlış yaptık' derler mi? Hayır.

İçinde bulunduğumuz kurum tarihinin en büyük başarılarına imza atıyor."

Ayrıntılar geliyor...

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