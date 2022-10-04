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Bakan Kurum: Üniversitelerimizi doğaya uyumlu yerleşke haline getirmek istiyoruz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilirlik Protokolü İmza Töreni’nde konuştu.

Ekleme: 4.10.2022 - 16:43 Güncelleme: 4.10.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hepimiz ortak evimiz için sorumluluklarımız olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sorumluluğumuzu idrak etmek ve el birliği ile hareket etmek durumundayız. Biz istiyoruz ki evlatlarımız doğal zenginliklere, kitaplardan ekranlardan değil doğa ile iç içe yaşayarak öğrensinler.

5 yıl önce saygıdeğer Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlattığımız sıfır atık var. Sıfır atık döngüsel ekonomi anlayışıyla dönüşmesi değil iklim değişikliği ile tüm sektörleri ilgilendiren yeşil kalkınmayı önceliklendiren anlayışla çevre duyarlılığının artırılması anlamında büyük başarı sağladı.

Bu yıl tüm üniversitelerimizin akademik yılı açılış törenlerinde iklim elçilerimiz konuşma yapacaklar. İklim konusunda 209 üniversiteden gençlerimizin sesi ve çağrısıyla bu yıl öğretim başlamış olacak.

İklim elçilerinden çıkacak bu ses ülkemizin tamamında dalga dalga yayılacak. Bugün yaptığımız tüm çalışmaların Türkiye’mizin 2053 vizyonu çerçevesince ülkemizin yeşil dönüşümünü ve yeşil kalkınma hedeflerinin önemli bir sonucu olan iş birliği protokolümüzü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mız ve YÖK Başkanlığımız ile imzalıyoruz.

'ÜNİVERSİTELERİMİZİ DOĞAYA UYUMLU YERLEŞKE HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Üniversitelerimizi sürdürülebilir enerji verimi, doğaya uyumlu yerleşke haline getirmek istiyoruz. 2023 net sıfır emisyon doğrultusunda dünya bu süreçte yeni bir döneme girdi. Ülkelerin kendi kendilerine yetebilmeleri ne kadar önemli bunu bir kez daha gördük. Bugün Avrupa’nın birçok ülkesi enerji krizi, gıda krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Bilim insanlarımızın söylediği su kriziyle karşılaşmamız söz konusu. Kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle tüm sektör dallarıyla birlikte topyekün hareket etmek ve ortak evimiz dünyamız için bu mücadeleyi vermek durumundayız.

Biz bugüne kadar her projemizde gençlerimizle birlikte hareket ettik. Bu yolda arkadaşımız oldular. Üniversitelerden beklentimiz büyük. İklim, çevre, sıfır atık ve döngüsel ekonomi programında sayının artırılmasını talep ediyoruz. Bize düşen ne sorumluluk varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."
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