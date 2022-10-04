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Ankara merkezli üç ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 4.10.2022 - 08:46 Güncelleme: 4.10.2022 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
Ankara merkezli üç ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında örgütün sohbet ve toplantılara katılarak himmet adı altında yardımda bulunduklarına dair bylock yazışmaları ve tanık ifadeleri bulunanan, mali analiz raporu uyarınca FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlara para transferi gerçekleştirdikleri ve bazı şüpheliler yönünden içerikli bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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