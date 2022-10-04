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Adana ve Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu: 303 sokak satıcısı gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında toplam 303 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

Adana ve Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu: 303 sokak satıcısı gözaltında
Ekleme: 4.10.2022 - 08:47 Güncelleme: 4.10.2022 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Adana ve Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu: 303 sokak satıcısı gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

Kökünü Kurutma Operasyonu adı altında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda hem Adana Başsavcılığı, hem de Samsun Başsavcılığı koordinasyonunda Adana Emniyet Müdürlüğümüz ve Samsun Emniyet Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığımız, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğümüzün Narkotik ve diğer birimleriyle birlikte sabah 05 itibarıyla kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirilmiştir. Biz sabah 4.30'da tüm polis teşkilatımızın kahraman mensuplarını yola çıkardık. Emniyet Genel Müdürümüz, Adana Valimiz, Adana Emniyet Müdürümüz ve Narkotik Başkanımızla birlikte onları selametledik. 7.30 itibarıyla da 2,5-3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 211 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Samsun'da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısını gözaltına aldılar.

2 bin 37 polis, 22 narkotik köpeği, 1 helikopter, 1 İHA ile operasyon

Burada 2 bin 37 polis memurumuz katıldı bu operasyona. Aynı zamanda 22 narkotik köpeği, 1 helikopter, 1 İHA bu operasyonda bulundular. Özel Harekat mensuplarımız da polisimiz de bu operasyonun içerisinde bulundular. Uyuşturucu denilen belayı tamamen silip atmak, uyuşturucunun kökünü kurutmak için gerek emniyet teşkilatımız, gerek jandarma teşkilatımız büyük bir çaba sarf etmektedir. İnanıyoruz ki gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. Hem ailelerimize, hem anneye-babaya saygıya, hem gençlerimizin geleceğine büyük bir tehdit olan bu uyuşturucu belasıyla terörle nasıl mücadele ediyorsak, suç ve suçluyla her alanda nasıl mücadele ediyorsak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimiz bize güvensin, aziz milletimiz bize itibar etsin.

'Birçok operasyona imza atılmış ve atılmaya devam edilecektir'

Avrupa'da bugün uyuşturucu için devlet neredeyse kendisi şırınga vermektedir. Narkoshoplar narkokafeler açılmaktadır. Amerika'da daha ileri gidilmektedir, neredeyse narko kasabalar oluşmuştur. Buna rağmen, etrafındaki coğrafyanın bütün zorluklarına, özellikle Orta Doğu ve diğer noktalardan gelen uyuşturucuların engellenmesi yönünde ortaya konulan bütün mücadeleyle birlikte, hem Türkiye'de uyuşturucunun satılması, hem özellikle Afganistan, İran'dan ve birçok yerden doğal uyuşturucunun, sentetik uyuşturucunun da Avrupa'dan irtikal etmesini engellemek için, ülke çapında, uluslararası alanda birçok operasyona imza atılmış ve atılmaya devam edilecektir.

'Aileleri ve gençlerimizi bu beladan kurtaracağız'

Tüm Türkiye'de bu mücadeleyi yapan emniyet ve jandarma teşkilatımıza, aynı zamanda tüm arkadaşlarımıza, bu mücadelede birlikte çalıştığımız tüm savcılıklarımıza ve yargı camiasına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. İnanıyorum ki bu belayı da Türkiye'de ortadan kaldıracak, en alt seviyeye indirecek, aileleri ve gençlerimizi bu beladan kurtaracağız.
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