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240 km hızla Florida'yı vuran kasırgada can kaybı artıyor: Ölü sayısı 100'ü aştı

ABD'nin Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası'nda can kaybı 100'ü aştı. Yetkililer, Florida'daki can kayıplarının başlıca nedeninin boğulma olduğunu belirtirken, bunun dışında iki araç kazası ve bir çatı kazası yaşandığını ifade etti.

Ekleme: 4.10.2022 - 10:04 Güncelleme: 4.10.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
240 km hızla Florida'yı vuran kasırgada can kaybı artıyor: Ölü sayısı 100'ü aştıGeçtiğimiz çarşamba günü kategori 4 seviyesinde ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nda can kaybı 100'ü aştı. Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası'nda can kaybı 104'e yükselirken, en fazla can kaybı 100 ölümle Florida'da yaşandı. Kuzey Carolina'da 4 kişi hayatını kaybederken, Güney Carolina'da ise henüz can kaybı bildirilmedi.

Florida'nın Lee ilçesinde 54, Charlotte ilçesinde 24, Volusia ilçesinde 5, Collier ilçesinde 8, Sarasota ilçesinde 3, Manatee ilçesinde 2, Polk, Hillsborough, Lake ve Hendry ilçelerinde ise 1'er kişi kasırga nedeniyle hayatını kaybetti.

240 km hızla Florida'yı vuran kasırgada can kaybı artıyor: Ölü sayısı 100'ü aştı

Eyalette arama-kurtarma operasyonları devam ederken, en fazla can kaybının yaşandığı Lee ilçesi yetkilileri daha önce tahliye emri vermeleri gerektiği konusunda eleştirilerin hedefinde.

Yetkililer, Florida'daki can kayıplarının başlıca nedeninin boğulma olduğunu belirtirken, bunun dışında iki araç kazası ve bir çatı kazası yaşandığını ifade etti.

240 km hızla Florida'yı vuran kasırgada can kaybı artıyor: Ölü sayısı 100'ü aştı

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada kasırga nedeniyle eyalette yaşları 22 ile 25 arasında değişen kurbanların bulunduğu üç trafik kazası meydana geldiğini ve 65 yaşındaki bir adamın kapalı garajda elektrik kesikken jeneratörü çalıştırdıktan sonra karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğünü aktarmıştı.
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