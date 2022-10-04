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2022 Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı paylaştı

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

Ekleme: 4.10.2022 - 15:56 Güncelleme: 4.10.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
2022 Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı paylaştı
Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel ödüllerinin sahipleri belli olmaya devam ediyor.

Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta sahiplerine teslim edilmek üzere 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün hangi isimlere gittiği duyuruldu.

Fizik ödülü 3 bilim insanına

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından verilen ödüllerden fizik ödülünü, bu yıl 3 kişi paylaştı.

Ödülü, bilim insanları Fransız Alain Aspect, Amerikalı John Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger kazandı.

'Kuantum bilimine öncülük'

Üç bilim insanı, 'fotonların dolanıklığıyla ilgili deneyler, Bell eşitsizliklerinin ihlalinin saptanması ve kuantum bilimine öncülük etmesinden' dolayı ödüle layık görüldü.

Açıklamada; Aspect, Clauser ve Zeilinger'ın bu çığır açan deneylerle, dolanık durumdaki parçacıkların kontrol edilmesi ve araştırılması potansiyelinin varlığını ortaya koyduğu belirtildi.

Para ödülü kazandılar

Birçok kategoride ve ayrı komitelerin tespitiyle belirlenen ödül sahipleri, 10 milyon İsveç kronu (900 bin 357 dolar) değerinde de para ödülü kazanmış oldu.

2021 yılında da 3 kişi paylaştı

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü, Japon meteorolog ve klimatolog Syukuro Manabe, Alman oşinograf ve iklim modelleyicisi Klaus Hasselmann ve İtalyan teorik fizikçi Giorgio Parisi kazanmıştı.

'Dünya'nın ikliminin fiziksel modellemesini yapan, küresel ısınmayı hatasız öngören ve değişkenliğini ölçen' Manabe ve Hasselmann'ın 'karmaşık sistemlerin kavranmasına ezber bozan katkı sundukları' bildirilmişti.

Parisi de 'atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde dalgalanmalar ve düzensizliğin etkileşimini keşfinden' ötürü ödüle layık görülmüştü.

Nobel Fizik Ödülü, 2020'de kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından ötürü İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez arasında paylaştırılmıştı.

1901'den bu yana ödülü kazanan dördüncü kadın

Ghez, 1901'den bu yana ödülü kazanan dördüncü kadın olmuştu. 1903'te Marie Curie, 1963'te Maria Goeppert-Mayer ve 2018'de Dana Strickland Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.

Ödül, 2019'da da 'evrenin yapısının ve geçmişinin anlaşılmasına yardımcı olan keşiflerinden' ötürü Kanadalı fizikçi ve teorik kozmolog James Peebles, İsviçreli astrofizikçi Michel Mayor ile İsviçreli gök bilimci Didier Queloz'e verilmişti.

Einstein'in ödül kazandığı yıl

Nobel Fizik Ödülü, 1901'den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor. Ödülü, 1921 yılında ünlü Alman fizikçi Albert Einstein kazanmıştı.

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan en yaşlı bilim insanı

AA'nın aktardığına göre, 1915 yılında kristallerin yapılarını X ışınları yardımıyla analiz eden Lawrence Bragg, 25 yaşında Nobel Fizik Ödülü'nü babası William Henry Bragg ile paylaşmış ve bugüne kadar ödülü kazanan en genç fizikçi olmuştu.

Arthur Ashkin de 96 yaşında, Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülerek şimdiye kadar bu ödülü kazanan en yaşlı fizikçi unvanını kazanmıştı.

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