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Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada "BM ve Türkiye ile Karadeniz Tahıl Anlaşması'na 'anlaştığımız gibi devam edeceğiz' " ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Moskova kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Anlaşmadan çekilmedik, askıya aldık" açıklamasını yaptı.

Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'
Ekleme: 31.10.2022 - 22:16 Güncelleme: 31.10.2022 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'
Moskova, geride bıraktığımız günlerde Kiev'in Kırım açıklarında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na yönelik saldırılarını gerekçe göstererek tahıl koridoru anlaşmasından çekildiklerini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Türkiye devre girmiş, Rusya'ya tahıl koridorunun insani önemini vurgu yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşerek, tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesini beklediklerini iletti.

'ANLAŞTIĞIMIZ GİBİ DEVAM EDECEĞİZ'

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Kiev'den Türkiye vurgulu dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada 'BM ve Türkiye ile Karadeniz Tahıl Anlaşması'na 'anlaştığımız gibi devam edeceğiz' ' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'

RUSYA: ÇEKİLMEDİK, ASKIYA ALDIK

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Anlaşmadan çekilmedik, askıya aldık' açıklamasını yaptı.

ÇAVUŞOĞLU LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru, Kafkasya'daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel iş birliği platformu toplantısı ele alındı.

Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'

TÜRKİYE'DEN UYARI

Türkiye, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından, İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin 'seyir riski oluşturduğu' uyarısı yaptı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bir başarı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda varılan anlaşmayla şimdiye kadar 9,5 milyon ton tahıl ve gıda ihracatının gerçekleştiğini belirten Sinirlioğlu, bu anlaşmayla aynı zamanda gıda fiyatlarının düştüğünü ifade etti.

Sinirlioğlu, anlaşma sayesinde BM Dünya Gıda Programının bazı ülkelere kıtlık başlamadan müdahale edebildiğini, Afganistan'dan Etiyopya'ya, Somali'den Yemen'e dünyanın dört bir yanında çocukların Karadeniz Tahıl Girişiminden faydalandığını aktardı.

Kış yaklaşırken anlaşma sayesinde yapılabilen tahıl ve gıda ihracatına daha fazla ihtiyaç duyulacağına işaret eden Sinirlioğlu, gıda fiyatlarının artmasının yüksek enflasyon nedeniyle halihazırda zor durumda olanları daha fazla etkileyeceğini vurguladı.

Sinirlioğlu, 'Bu sabah yerel saat itibariyle İstanbul çevresinde denetim için bekleyen yüklü 97 gemi ve gelen 15 gemi var. İstanbul Boğazı çevresinde demirleyen gemiler seyir riski oluşturuyor.' ifadelerini kullanarak, gemilerin hareket edebilmesi için Türkiye'nin BM ile çalıştığını dile getirdi.

Ukrayna ve Rusya'nın ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılabilmesi için varılan iki anlaşmanın uygulanmasının önündeki engellere çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Sinirlioğlu, Türkiye'nin hem tahıl anlaşması, hem de savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'

BM 'ENDİŞE VERİCİ' OLARAK TANIMLADI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya almasının 'endişe verici' olduğunu belirterek, tedarik hattının açık kalması çağrısında bulundu.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, 'Girişim ve uygulanmasıyla ilgili tüm endişeleri tüm taraflarla müzakereye hazırız'dedi.

Nakliye endüstrisi için para harcandığını ve milyonlarca insan zorluklar yaşarken gıda dağıtımının ertelendiğini dile getiren Griffiths, 'Türkiye'nin arabulucu, kolaylaştırıcı ve ev sahibi olarak kilit katkısına güvenmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Griffiths, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya almasının 'endişe verici' olduğunu belirterek, tedarik hattının açık kalması çağrısı yaptı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'

RUSYA'NIN KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİNDEN ÇEKİLMESİ

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı kaydedilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, Kiev'in 'İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği' belirtilmişti.

Açıklamada, 'Terör eylemini göz önünde bulundurarak Rus tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı' ifadeleri kullanılmıştı.
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