  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hindistan'da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan ve ülkenin en uzun köprülerinden biri olarak bilinen asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, ölü sayısı 120'ye yükseldi.

Ekleme: 31.10.2022 - 08:56 Güncelleme: 31.10.2022 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştüHindistan'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.

Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü çöktü.

Yaşanan talihsiz durumun ardından yüzlerce kişi nehre düştü.

120 kişi öldü
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400'den fazla kişinin bulunduğu açıkladı.

Yaralıların götürüldüğü devlet hastanesinin üst düzey yöneticisi Amit Jhala yaptığı açıklamada, '120 kişinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun nehirden kurtarıldığını ve bazılarının hala kayıp olduğunu doğrulayabiliriz' dedi.

Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

Başbakan ekiplere talimat verdi

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi'nin kurtarma operasyonları için ekiplerin acil olarak seferber edilmesini istediği belirtilerek, durumun yakından takip edildiği ve olaydan etkilenenlere mümkün olan tüm yardımın yapılacağı ifade edildi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

6 aydır bakım olan köprü, 26 Ekim'de açılmıştı
230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi.

Hindistan'da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü
Rusya yeni nükleer denizaltısını hareketlendirdi: 16 balistik füze taşıyor
CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı
TTB’nin diğer Fincancı’ları: İkinci Başkan Ökten PKK'ya destek gösterilerine katıldı
Tahıl koridorunda yeni karar: Dünya merakla takip ediyor!
Erdoğan tarihi açıkladı ikinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı: 'Togg alacağım için satılık'
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Fincancı' şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'a tebrik!
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki: İftiraları şiddetle reddediyorum
MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması... 'Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak!'
Yılmaz Özdil'in Togg paylaşımına takipçileri tepki gösterdi: Biraz olsun gurur duyabilirsin
BBP lideri Mustafa Destici: Togg ile gurur duydum
Bakan Nebati'den Rusya İran ve Suudi Arabistan'a çağrı: En güvenilir yol Türkiye
Emniyet’ten HDP’lilerin asılsız iddialarına sert tepki
TOGG dünya gündeminde: Türkiye ABD ve Brezilya'da tt oldu
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan, aday olmamdan çok korkuyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe CHP'li İBB yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkarttı
Somali’de bakanlığa bombalı saldırı: 100 ölü 300 yaralı var
İzmir depreminin yaraları sarılıyor: 3 bin 657 konut daha teslim için gün sayıyor
Togg'da torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu ortaya çıktı
Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı
CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı
Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Dört bin 500 yıllık parmak izi: Kayseri'de heyecanlandıran keşif

Dört bin 500 yıllık parmak izi: Kayseri'de heyecanlandıran keşif

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor