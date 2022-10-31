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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hepimiz için yol gösterici olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni’ne katıldı. Erdoğan, ''Türkiye'nin Yüzyılı'nı tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Artık ortak hayalleri paylaşıyoruz'' açıklamasında bulundu. Koronavirüs aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdiğini ifade eden Erdoğan, ''Türkiye olarak salgınla imtihanımızı halkımıza sunduğumuz sağlık hizmetiyle alnımızın akıyla verdik. Kanser hastalığında koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında önemli, çalışmalar yürütüyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hepimiz için yol gösterici olacaktır
Ekleme: 31.10.2022 - 11:03 Güncelleme: 31.10.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hepimiz için yol gösterici olacaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye'nin Yüzyılı'nı tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Artık ortak hayalleri paylaşıyoruz.

İnsan hizmet etmesi gereken araçların insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması kabul edilir bir durum değil.

Türkiye Yüzyılı hepimiz için rehber olacaktır. Gayretimizin gerisinde tecrübelerimizden çıkardığımız dersler var.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri sağlıkta da sadece belirli gelir seviyesi üstündeki insanlara hizmet veriyor.

Buğdayların açlık tehdidi ile karşı karşıya kalan ülkelere ulaştırılması için gayret gösterdik.

Türkiye olarak salgınla imtihanımızı halkımıza sunduğumuz sağlık hizmetiyle alnımızın akıyla verdik.

Kanser hastalığında koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında önemli, çalışmalar yürütüyoruz.

Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Turkovac aşımız ile dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik.

(Tahıl) Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle mütereddit davransa da insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık.

Vatandaşlarımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz.

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