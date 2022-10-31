Bartın'daki maden kazasında üç tutuklama...
Bartın'da gözaltındaki 24 kişinin adliyeye sevkleri tamamlandı. Savcılıkça ifadesi alınan altı kişi serbest kalırken müessese müdürü ve iki mühendis tutuklandı.16 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
41 işçinin hayatını kaybettiği Bartın'daki maden kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden iki maden mühendisi tutuklandı.
Yapılan soruşturma kapsamında, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca tutuklandı. Tutuklu sayısı 3'e yükseldi.