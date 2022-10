Bakan Karaismailoğlu: Bandırma'da köprülü kavşak sayesinde yılda 150 milyon lira tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Devrim otomobilinden devrin otomobiline ülkemizin 60 yıllık hayali olan, her zaman engellenmeye çalışılan yerli aracımızın seri üretimine başladık. İşte 'Türkiye'nin Yüzyılı'nı üretimin, verimliliğin, başarının, gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg olmuştur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bandırma ilçesinde Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ulaştırma ve altyapı yaptırımlarına dur durak bilmeden devam ettiklerini söyledi.



Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Türkiye'yi dünya ticaret yollarının hakimi konumuna yükselttiklerine işaret eden Karaismailoğlu, 'Söz konusu çalışmalarımız, 'Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli kilometre taşlarından olacak. Ülkemizin doğusu-batısı demeden, köyü-kasabası, büyükşehri fark etmeden yaptıklarımızla yetinmiyoruz, yeni yatırımlarımızı da bir an önce milletimize sunmak için aralıksız çalışıyoruz' diye konuştu.



Adil Karaismailoğlu, 11 Ekim'de Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Troya-Assos tünellerini hizmete açtıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:



'Tünellerimizle Çanakkale-Balıkesir- İzmir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlandı. Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasındaki ulaşım kolaylaştı. Geçen hafta 104,3 kilometre uzunluğunda, içinde 14 köprü ve 8 tünel bulunan, Malatya'yı Sivas'a bağlayan, yolculuk süresini 35 dakika kısaltan Hekimhan Yolu'nu açtık. Ardından Diyarbakır'ı bölgenin en önemli ulaşım akslarına bağlayan, seyahat süresini 40 dakikadan 15 dakikaya indiren Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nu milletimizin hizmetine sunduk. Yüzde 100 yerli ve milli, kendi sınıfında dünyada ilk, bir mühendislik harikası Bitlis Çayı Viyadüğü'nün son kaynağını yaptık. Peşinden de 9 kilometrelik Bitlis Çevre yolunu hizmete açtık. Şimdi de Bandırma ve Balıkesir'de yatırımlarımız için bir aradayız.'



'DEVRİM, BUGÜN TOGG İLE GERÇEKLEŞTİ'



Türkiye'de çok anlamlı ve önemli adımların atıldığı, tarihe tanıklık edilen günlerin yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, 'Önce Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin 100 yıllık hedeflerini işaret eden 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu ilan etti. Devlet aklıyla planlayarak ve hayata geçirdiğimiz dev eserler, 'Türkiye Yüzyılı'nın altyapısıdır. Bundan sonra da çalışmalarımızla gücümüze güç katacak. Kalkınmanın, iletişimin, dijitalin, sürdürülebilirliğin yüzyılını, Türkiye yüzyılını gençlerimize armağan edeceğiz' ifadesini kullandı.



Bakan Karaismailoğlu, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümü coşkusuna yerli ve milli elektrikli araç Togg'un da katıldığını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'TCDD'nin değerli mühendislerinin emeğiyle 60 yıl önce başlayan ve algı oyunlarıyla rafa kaldırılan Devrim, bugün Togg ile gerçekleşti. Devrim otomobilinden devrin otomobiline ülkemizin 60 yıllık hayali olan, her zaman engellenmeye çalışılan yerli aracımızın seri üretimine başladık. İşte 'Türkiye'nin Yüzyılı'nı üretimin, verimliliğin, başarının, gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de Togg olmuştur. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.'



Türkiye'nin imarı ve kalkınması için 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını belirten Karaismailoğlu, 'AK Parti öncesi iktidarların döneminde ihmal edilen, eksik bırakılan, yapılmayan ne varsa, sadece ulaştırma ve haberleşme alanında değil, adaletten sağlığa, ekonomiye, her türlü ihtiyacı karşıladık, eksiklerimizi giderdik' dedi.



'BALIKESİR'İN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 690 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK'



Karaismailoğlu, ülke genelindeki altyapı ve imar yatırımlarından Balıkesir'in de hak ettiği payı aldığını dile getirdi.



Balıkesir'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 24 milyar 190 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, 'Hükümetlerimiz döneminde, Balıkesir'in bölünmüş yol uzunluğunu 70 kilometreden alıp yaklaşık 10 kat artırdık, 690 kilometreye ulaştırdık. Balıkesir'i bölünmüş yollarla, Bursa, İzmir ve Manisa'ya bağladık. İl genelindeki kara yollarımızın yüzde 52'si bölünmüş yol kalitesinde. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerindedir.' değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli projelerinden birisinin ülkenin demir ağlarla örülmesi misyonu olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, 'Ne yazık ki yarıda kalmış. Uzun yıllar taş üstüne taş konmamıştı. Bu misyona, bu vizyona sahip çıkan AK Parti hükümetleri olmuştur' sözlerini sarf etti.



Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmaların sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:



'22 Kasım 2021'de son ihalemizin yer teslimini yaptık. Bursa-Yenişehir arası 56 kilometre demir yolu üstyapısıyla Yenişehir-Osmaneli arası 50 kilometre hem altyapı hem üstyapısını içeren projemizin kapsamını genişlettik. 2020 yılındaki ikinci ihaleyle 95 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa arasındaki altyapı ve üstyapısı inşasını ve 7 YHT Garı'nın yapımını da dahil ettik. Böylece başlangıçta 106 kilometre olan proje uzunluğu 201 kilometreye çıktı. 201 kilometre uzunluğunda olan hattın, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının Bilecik-Osmaneli kısmından güneybatı yönünde ayrılarak Yenişehir (Bursa) üzerinden Bandırma (Balıkesir) istikametine, Karacabey'den (Bursa) güney yönüne ayrıldıktan sonra yaklaşık 87 kilometre yol kat ederek 288 kilometre uzunluğa ulaşmasını planlıyoruz. Projemiz bittiğinde yılda yaklaşık 30 milyon vatandaşımız ve 60 milyon ton da yük taşınacak.'



AÇILIŞI YAPILAN KÖPRÜLÜ KAVŞAKLA YILDA 150 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK



Karaismailoğlu, Bandırma'nın yoğunluğunun ve öneminin arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:



'Şehrimize yakışır Bandırma girişi köprülü kavşağı ve bağlantı yollarını bugün hizmete açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Farklı seviyeli kavşak ve bağlantı yollarımızla, hemzemin kavşaktaki trafik yoğunluğu önemli oranda rahatladı. Ulaşım güvenliği, kaza riski azaldı. Böylece Bandırma'nın transit ve şehir içi araç trafik konforunu sağlıyoruz. Ulaşım süresi 10 dakikadan 2 dakikanın altına inecektir. Projemizin hayata geçmesiyle bir yılda, zamandan 137 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere toplam 150 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca 2 bin 550 ton karbon salınımı azalacak, çevremizi korumaya devam edeceğiz.'



Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, köprülü kavşağın açılış kurdelesini kesti. Ardından Karaismailoğlu, köprülü kavşak peyzaj alanına dikilen zeytin fidanlarını suladı.



Açılış törenine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, ilgili kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.