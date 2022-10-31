AK Parti'den Mevlüde Genç için taziye mesajı: Bir insanlık abidesini kaybettik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mevlüde Genç için bir taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Bir insanlık abidesini kaybettik." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Çelik sosyal medya hesabından "Bir insanlık abidesini kaybettik. Tam 29 yıl önce Solingen’de faşist katillerin evlerini kundaklamasıyla ailesinin 5 ferdini kaybeden Mevlüde Genç vefat etti. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun." paylaşımında bulundu.