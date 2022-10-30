Yılmaz Özdil'in Togg paylaşımına takipçileri tepki gösterdi: Biraz olsun gurur duyabilirsin

Gazeteci Yılmaz Özdil Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun" notunu ekledi. Özdil'in paylaşımına ise takipçileri tepki gösterdi.

Gazeteci Yılmaz Özdil 2017 yılında yazdığı yazıya atıf yaparak dün seri üretime başlayan yerli ve milli aracımız TOGG'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yer alan fotoğrafını paylaşarak, 'Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun' dedi. Özdil'in paylaşımına takipçileri tarafından tepki gösterildi. Daha önce yazdığı yazıda arabanın yapılamayacağını iddia eden Özdil, TOGG'un seri üretime başlamasından rahatsız oldu.Özdil'in paylaşımı ve takipçilerinden gelen tepkiler: