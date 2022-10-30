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Türkiye'den, Seul'deki izhihamda ölenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'nca, Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için başsağlığı açıklaması yapıldı

Ekleme: 30.10.2022 - 11:38 Güncelleme: 30.10.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den, Seul'deki izhihamda ölenler için başsağlığı mesajı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de dün yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz' denildi.

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