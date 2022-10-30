Türkiye'den, Seul'deki izhihamda ölenler için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de dün yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz' denildi.