Hindistan'da köprünün çökmesiyle yüzlerce kişi nehre düştü: 40 ölü var

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 40 kişi öldü.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan ve ülkenin en uzun köprülerinden biri olarak bilinen asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400'den fazla kişinin bulunduğu açıkladı.Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi.