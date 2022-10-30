CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü, sabah erken saatlerde başlayan resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde meydanlarda ve caddelerde vatandaşların katıldığı etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerde çok sayıda sanatçı, Cumhuriyet coşkusunu söyledikleri şarkılarla vatandaşlarla paylaştı.Adana'da etkinlikler 19.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi binasının önünden meşaleli yürüyüşle başladı. Yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. Ardından saat 20.00'da Aleyna Tilki şarkılarıyla kendilerini dinlemeye gelen Adanalılarla buluşu. Etkinlikler düzenleyicisi olarak Adana Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Zeydan Karalar sahneye çıktı.Karalar'ın sahneye çıkışı ve yaptığı konuşma resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanırken; görüntülere ilginç bir enstantane yansıdı. Karalar, görevlilerin sahneye çıkacağı sırada kendisine verdiği iki Türk bayrağından birini aldı ve yere fırlattı. Adeta hiçbir şey olmamışcasına sahneye fırlayan Karalar'ın skandal hareketi izleyicilerin tepkisini çekti.Adana'da etkinlikler 19.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi binasının önünden meşaleli yürüyüşle başladı. Yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. Ardından saat 20.00'da Aleyna Tilki şarkılarıyla kendilerini dinlemeye gelen Adanalılarla buluşu. Etkinlikler düzenleyicisi olarak Adana Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Zeydan Karalar sahneye çıktı.Karalar'ın sahneye çıkışı ve yaptığı konuşma resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanırken; görüntülere ilginç bir enstantane yansıdı. Karalar, görevlilerin sahneye çıkacağı sırada kendisine verdiği iki Türk bayrağından birini aldı ve yere fırlattı. Adeta hiçbir şey olmamışcasına sahneye fırlayan Karalar'ın skandal hareketi izleyicilerin tepkisini çekti.Yapılan etkinliklerle ilgili paylaşımda bulunan Karalar'ın, skandal görüntüyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.Cumhuriyet gibi güzelsin Adana! Cumhuriyetimizin 99. yılı dolayısıyla düzenlediğimiz meşaleli yürüyüş ve @aleynatilki konserimizde bayramımızı coşku içinde kutladık. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağını bir kez daha gösteren tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkürler.