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CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı

Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü kutlamaları Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla gerçekleştirildi. Adana'da kutlamalara katılan vatandaşlar, Uğur Mucu Meydanı'nda bir araya geldi. Kutlamalarda sahneye çıkan, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştığı videoda skandal bir detay gözlere çarptı. Karalar'ın, görevlilerin kendisine verdiği iki Türk bayrağından birini yere attığı anlar görüntülere yansıdı.

CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı
Ekleme: 30.10.2022 - 00:24 Güncelleme: 30.10.2022 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü, sabah erken saatlerde başlayan resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde meydanlarda ve caddelerde vatandaşların katıldığı etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerde çok sayıda sanatçı, Cumhuriyet coşkusunu söyledikleri şarkılarla vatandaşlarla paylaştı.

ADANA'DA KUTLAMALAR
Adana'da etkinlikler 19.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi binasının önünden meşaleli yürüyüşle başladı. Yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. Ardından saat 20.00'da Aleyna Tilki şarkılarıyla kendilerini dinlemeye gelen Adanalılarla buluşu. Etkinlikler düzenleyicisi olarak Adana Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Zeydan Karalar sahneye çıktı.

TÜRK BAYRAĞINI YERE FIRLATTI
Karalar'ın sahneye çıkışı ve yaptığı konuşma resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanırken; görüntülere ilginç bir enstantane yansıdı. Karalar, görevlilerin sahneye çıkacağı sırada kendisine verdiği iki Türk bayrağından birini aldı ve yere fırlattı. Adeta hiçbir şey olmamışcasına sahneye fırlayan Karalar'ın skandal hareketi izleyicilerin tepkisini çekti.

ADANA'DA KUTLAMALAR
Adana'da etkinlikler 19.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi binasının önünden meşaleli yürüyüşle başladı. Yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. Ardından saat 20.00'da Aleyna Tilki şarkılarıyla kendilerini dinlemeye gelen Adanalılarla buluşu. Etkinlikler düzenleyicisi olarak Adana Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Zeydan Karalar sahneye çıktı.

TÜRK BAYRAĞINI YERE FIRLATTI
Karalar'ın sahneye çıkışı ve yaptığı konuşma resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanırken; görüntülere ilginç bir enstantane yansıdı. Karalar, görevlilerin sahneye çıkacağı sırada kendisine verdiği iki Türk bayrağından birini aldı ve yere fırlattı. Adeta hiçbir şey olmamışcasına sahneye fırlayan Karalar'ın skandal hareketi izleyicilerin tepkisini çekti.

KARALAR AÇIKLAMA YAPMADI
Yapılan etkinliklerle ilgili paylaşımda bulunan Karalar'ın, skandal görüntüyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı

CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı

Karalar'ın sosyal medya paylaşımı:
Cumhuriyet gibi güzelsin Adana! Cumhuriyetimizin 99. yılı dolayısıyla düzenlediğimiz meşaleli yürüyüş ve @aleynatilki konserimizde bayramımızı coşku içinde kutladık. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağını bir kez daha gösteren tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkürler.
CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı
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