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Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik

Rusya'nın ilhak adımının ardından Ukrayna ordusu ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Herson bölgesinde iki yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini dünyaya duyurdu.

Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
Ekleme: 3.10.2022 - 09:53 Güncelleme: 3.10.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini belirterek, 'Başarımız Liman kenti ile sınırlı kalmadı. Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık' dedi. Daha önce Donetsk bölgesindeki Liman kentini geri aldıklarını, kentte Ukrayna bayrağının dalgalandığını hatırlatan Zelenskiy 'Donetsk'te Rus güçlerini püskürtmeye devam ediyoruz' ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali Genel Direktörü'nün kaçırılmasını da Rus terörü olarak niteledi.

Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik

Rusya'nın Ukrayna'da 4 bölgeyi ilhak etmesinin ardından 9 NATO üyesi, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu. Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardımları artırması istendi. Bu arada İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Savaşta son derece stratejik öneme sahip Lyman'ın düşmesi sonrası Rusya'dan beklenen hamle geldi. Rusya, Zelenski'nin memleketi Krivyi Rih'i hedef aldı. Bölge valisi Rusya'nın kamikaze drone'lar ile bölgeyi hedef aldığını duyurdu. Söz konusu saldırıda İran yapımı drone'ların kullanıldığı düşünülüyor. Ukrayna çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin 60 bini aştığını açıkladı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada savaşın başından beri 2 bin 300'ün üzerinde tankın imha edildiği bilgisine de yer verildi. Aynı açıklamaya göre, son 24 saatte 500 Rus askeri hayatını kaybetti.Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman şehrini ele geçirdikten sonra şehri asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkezine dönüştürmüştü.

Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik



Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

Ukrayna'nın, Lyman'da yeniden kontrol sağlaması, 24 Şubat'taki işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın 'en kötü askeri yenilgilerinden biri' olarak belirtiliyor.
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