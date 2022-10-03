Yunanistan'a asker yığan ABD'den yeni hamle: Rum güçlerini ‘Kardeş ordu' ilan ettiler

Dedeağaç'a Rusya bahanesiyle asker yığan ABD, Kıbrıs'ta gerginliği tırmandırmak için yeni bir adım daha attı. Kıbrıs Rum yönetimine 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldıran ABD yönetimi, bu kez de 'kardeş ordu' ilan ettiği Rum ordusunu eğitme kararı aldı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'yi palazlandırıp, öte yandan Rusya'yı bahane ederek Dedeağaç'a askeri yığınak yapan ABD, Türkiye'ye karşı yeni bir adım attı.Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldıran Biden yönetimi, şimdi de Rum ordusunu eğitme kararı aldı.ABD Savunma Bakanlığı, Rum ordusunu eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve işbirliği programına aldı. ABD, Rum yönetimini New Jersey eyaleti ile eşleştirdi, ‘kardeş' ilan etti.ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan ordusu ile ABD eyalet güçleri arasındaki eğitim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan “State partnership” adı verilen askeri programı, 2013'ten bu yana, eski Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin ordularını eğitme amacıyla kullanıyor. İşbirliği programına alınan ülkeler, Amerikan eyaletlerinden biri ile kardeş ilan edilerek eşleştiriliyor, silahlı güçler arasında eğitim ve tatbikatlar düzenleniyor.