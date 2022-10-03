Yerli otomobilde yeni detay! TOGG'un o özelliği ilk kez açıklandı!

Son dakika haberi: Türkiye'nin klasik otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine dönüşüm devriminin öncüsü olarak kabul edilen projede süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.Bu çerçevede, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg'da adım adım sona yaklaşılıyor.YERLİ OTOMOBİL TOGG'DA YENİ DETAY!2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenen yerli otomobildeki yeni detayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıkladı.Yerli otomobil TOGG ile ilgili konuşan Hisarcıklıoğlu, Gemlik'teki fabrikanın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de açılacağını belirtti.'HEM EVDE HEM YOLDA ŞARJ EDİLEBİLECEK'Hisarcıklıoğlu, 'Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek' dedi.Öte yandan TOGG'un çıkışına az bir süre kala fiyata dair iddalar konuşulmaya başlanmıştı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Togg, Twitter'dan en net açıklamayı yaptı. Togg, fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, Togg iş ortağı gibi görünen kişi ve kurumların açıklamasına itibar edilmemesi yönünde duyuru yaptı.TOGG'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;- Fiyat listesi,- Ön sipariş - satış kampanyası,- Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz.Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.Diğer taraftan TOGG'un şarj cihazları ortaya çıkmıştı.'KESİNTİSİZ BİR DENEYİM'Trugo Resmi Twitter Sayfası'ndan yapılan açıklamada, 'Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.''Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak.' ifadeleri kullanıldı.