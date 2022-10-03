  • USD: 18,54 - 18,57
  • EURO: 18,15 - 18,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerli otomobilde yeni detay! TOGG'un o özelliği ilk kez açıklandı!

Yerli otomobil TOGG için geri sayım heyecanı sürüyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG'un 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenirken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli ve milli otomobil TOGG'un teknolojisine yönelik olarak "Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 3.10.2022 - 22:58 Güncelleme: 3.10.2022 - 23:12 / Editör: Ozge Selin
Yerli otomobilde yeni detay! TOGG'un o özelliği ilk kez açıklandı!Son dakika haberi: Türkiye'nin klasik otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine dönüşüm devriminin öncüsü olarak kabul edilen projede süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.

Bu çerçevede, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg'da adım adım sona yaklaşılıyor.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'DA YENİ DETAY!

2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenen yerli otomobildeki yeni detayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıkladı.

Yerli otomobil TOGG ile ilgili konuşan Hisarcıklıoğlu, Gemlik'teki fabrikanın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de açılacağını belirtti.

Yerli otomobilde yeni detay! TOGG'un o özelliği ilk kez açıklandı!

'HEM EVDE HEM YOLDA ŞARJ EDİLEBİLECEK'

Hisarcıklıoğlu, 'Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek' dedi.

Öte yandan TOGG'un çıkışına az bir süre kala fiyata dair iddalar konuşulmaya başlanmıştı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Togg, Twitter'dan en net açıklamayı yaptı. Togg, fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, Togg iş ortağı gibi görünen kişi ve kurumların açıklamasına itibar edilmemesi yönünde duyuru yaptı.

Yerli otomobilde yeni detay! TOGG'un o özelliği ilk kez açıklandı!

TOGG'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

- Fiyat listesi,

- Ön sipariş - satış kampanyası,

- Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz.

Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Diğer taraftan TOGG'un şarj cihazları ortaya çıkmıştı.

'KESİNTİSİZ BİR DENEYİM'

Trugo Resmi Twitter Sayfası'ndan yapılan açıklamada, 'Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.'

'Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak.' ifadeleri kullanıldı.
Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!
Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
Bakan Kurum'dan sosyol konut pojesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: 2 yıl içinde teslim edeceğiz
Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle 'ölüm kalım mücadelesi' veriyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na tepki: Emek hırsızlığı yapıyor
Bakan Soylu: İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsiz gözaltına alındı!
Ukrayna'da dikkat çeken anket! Yüzde 83 destek veriyor...
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
EYT için önemli tarih: Gözler Meclis'e çevrildi!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Bu gerçekten müthiş bir ilgi
Kalın giyinme trendine katılan Macron alay konusu oldu
Birleşmiş Milletler'den merkez bankalarına 'faiz artışlarını durdurun' çağrısı
MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te: Kılıçdaroğlu ve Özdağ da listede...
Dışişleri'nden ABD'nin GKRY’yi ortak askeri programa dahil etmesine tepki: Şiddetle kınıyoruz
İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar
Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var
Bakan Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını açıkladı: Asgari ücreti güncellememiz lazım
iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı