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Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te: Kılıçdaroğlu ve Özdağ da listede...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da arasında bulunduğu 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te: Kılıçdaroğlu ve Özdağ da listede...
Ekleme: 3.10.2022 - 19:12 Güncelleme: 3.10.2022 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te: Kılıçdaroğlu ve Özdağ da listede...
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

'Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Remziye Tosun, Semra Güzel ve İmam Taşçıer, HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Van Milletvekilleri Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Sezai Temelli, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Mersin Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas.'

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Remziye Tosun'un altışar, Semra Güzel'in 5, Berdan Öztürk'ün 4, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Murat Sarısaç ve Ahmet Şık'ın üçer, Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan ile İmam Taşçıer'in ikişer dosyası bulunuyor.

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