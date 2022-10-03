  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG), son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Ekleme: 3.10.2022 - 11:12 Güncelleme: 3.10.2022 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin
Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak, hem de ilk otomobil banttan inmiş olacak.

Son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere ilişkin, Togg'un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor.

Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

- Fiyat listesi,
- Ön sipariş - satış kampanyası,
- Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının
arttığını gözlemliyoruz.

Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış Haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir. Kurumsal sorumluluk ve prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında
Bakan Bozdağ'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı
6'lı masanın adaylık karmaşası soruldu! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak cevap: Aday belirlesek ne olacak?
Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle
Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
Yunanistan'a asker yığan ABD'den yeni hamle: Rum güçlerini ‘Kardeş ordu' ilan ettiler
Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi: AK Parti'nin sloganına göz dikti
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
Terör örgütü PKK’nın kirli oyunu deşifre oldu! Doğudaki tarım üretici birliklerine sızmaya çalıştılar
Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Kılıçdaroğlu'nun 'İcazet turuna, sosyal devlet makyajı'! ABD'nin 'Bay Kemal'i ile görüşecek
LGBT bayrağı açarak 'özgürlükten' bahsedenler Kadıköy'de çarşafa saldırdı
Tevfik Göksu 'İmamoğlu milleti kandırıyor' diyerek açıkladı: İBB bu metroyu 'Yapamıyorum' diyerek bakanlığa devretmişti!
Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na: Anlamakta zorlandık Tuzla Metrosu ne zaman açılacak?
FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira...
Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!
iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı