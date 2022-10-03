Terör örgütü PKK’nın kirli oyunu deşifre oldu! Doğudaki tarım üretici birliklerine sızmaya çalıştılar

TAHAP Genel Başkanı Sarıoğlu, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, tüm dünyanın gıda krizi ile başbaşa kaldığı bir ortamda Türkiye'nin aldığı önlemler ve üreticilerin azmiyle bu kışın da sorunsuz atlatılacağını ifade etti.28 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİSarıoğlu, hem bölge halkının kalkınmasını engellemek hem de ülkede gıda krizi çıkarmak amacıyla terör örgütü PKK sempatizanlarının tarımsal birliklerin yönetimlerine girmek için lobi faaliyetleri yürüttüğünü anlattı. Terör örgütleri ile iltisaklı olduklarını tespit ettikleri 28 kişiyi TAHAP'tan ihraç ettiklerini kaydeden Sarıoğlu, "TAHAP olarak yola çıktığımız ilk günden beri kendimizi her zaman çiftçinin ve hayvancının sorunlarını çözmeye adadık. Yer yer bu ülkede üretimin durmasını isteyen lobicilerle yer yerse bu lobicilerin uşakları ile mücedele ettik" dedi.Üreticiye dağıttıkları şekerler vasıtasıyla bugüne kadar 300 milyon liranın üreticinin cebinde kalmasını sağladıklarını anlatan Sarıoğlu, bundan rahatsız olan terör yandaşlarının federasyonlarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını kaydetti.BÖLGEDEKİ ÜRETİCİLER BİZLERİ UYARDIÖzellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır gibi illerde güvenlik sorunları nedeniyle birkaç yıl önceye kadar tarım, hayvancılık ve arıcılık yapılamadığını belirten Sarıoğlu, "Şimdi bölgede güvenliğin tesis edilmesiyle üretici dağlarda hem arıcılık ve hayvancılık hem de tarımsal faaliyetler yürütebiliyor. Daha önce terör sebebiyle boşalan köyler bir bir dolmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan PKK'nın bölgede silahla yapamadığını, siyasette olduğu gibi bu kez de üretici birliklerine sızarak yapmaya çalıştığına ilişkin tespitlerde bulunduk. Bölgede gerçekten üretici konumda olan insanların uyarıları bizlerin bu durumu fark etmemize vesile oldu. Derhal harekete geçerek hem ilgili bakanlıklara gerekli bildirimlerde bulunduk hem de bunların oyununu bozduk" dedi.İTİBAR SUİKASTİSon olarak Diyarbakır'da yaşanan şeker operasyonu ile ilgili de konuşan Sarıoğlu, "Bu federasyonumuza yapılmaya çalışılan itibar suikasti denemesinden başka bir şey değildir. Federasyon olarak 2021 Eylül ayından bu yana ülkemiz genelinde arıcı çiftçilerimize 593 tır besleme şekeri dağıttık, böylelikle hem devletimize hemde üretmesi için milletimize omuz verdik. Diyarbakır'da federasyonumuzu hedef alan açıklamalar tamamen federasyona karşı saldırı niteliğindedir" dedi.