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Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var

İçişleri Bakanı Soylu, "Kılıçdaroğlu 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemelidir." dedi.

Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var
Ekleme: 3.10.2022 - 17:15 Güncelleme: 3.10.2022 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "91 PKK, 17 MLKP, 9 DHKP-C'li terörist var. Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemelidir." dedi.

MERSİN'DEKİ POLİSEVİ SALDIRI

Bakan Soylu, Mersin'de bir polis memurunun şehit olduğu terör saldırısına değindi.

Ele geçirilen fotoğraflar arasında paramotor rotasının da olduğunu belirten Bakan Soylu, "Ölen teröristlerden birinin YPG'li olduğu belirlendi." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA: BİR ZAVALLI İLE KARLI KARŞIYAYIZ

Bakan Soylu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Teröristler Suriye'nin kuzeyinden para motorla geldi. ABD'nin yapması gereken tek şey, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemeleri gerekir.

Peki bu kişi kendi itirafı ile terör örgütüne mensup olduğunu ortaya koymuş mudur? Koymuştur. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken tek şey vardır, bu mızrak bu çuvala sığmaz. Milletin karşısına geçip özür dilemeliler. Devlet töhmet altında bırakılmakta. Bayram Namaz; bu kişi MLKP'li.


Cihan Gün bu listede var mı? Var. Naciye Yılmaz, DHKP-C'li. Şu terör örgütü listesinde var mı? Var. Parmak izi ve diğer patlama düzeneğindeki bulgular eylemin koordinasyonunda olduğuna işaret etmektedir. Kılıçdaroğlu, 'Ben devletten bilgi aldım' derken PKK'yı örtülemeye, masasının altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışan maalesef bir zavallı ile karşı karşıyayız."


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Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var
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