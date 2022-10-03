Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji 3 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında kalan tüm kesimlerde yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü Sağanak ve yerel olarak kuvvetli olacak. İstanbul'da ise yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Mersin, Adana, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların: Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların: Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın; Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 12°C, 25°CParçalı bulutluHaber devam ediyorHaberin devamıİSTANBUL 15°C, 22°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 11°C, 23°CParçalı bulutluKOCAELİ 15°C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL 15°C, 22°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 11°C, 23°CParçalı bulutluKOCAELİ 15°C, 25°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA 22°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 31°CAz bulutluHATAY 22°C, 31°CParçalı ve az bulutluISPARTA 11°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA 10°C, 22°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 13°C, 23°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 6°C, 20°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 11°C, 24°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 13°C, 24°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 17°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 18°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ERZURUM 7°C, 23°CSabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 5°C, 22°CSabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 14°C, 28°CParçalı ve az bulutluVAN 8°C, 24°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 16°C, 33°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 21°C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 23°C, 34°CAz bulutlu ve açık