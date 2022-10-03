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Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftada yurdun büyük bölümünde görülecek yağışlarla birlikte düşüşe geçmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda da uyarılar yapıldı. İşte ülke genlinde il il hava durumu..

Ekleme: 3.10.2022 - 09:03 Güncelleme: 3.10.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir
Meteoroloji 3 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında kalan tüm kesimlerde yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü Sağanak ve yerel olarak kuvvetli olacak. İstanbul'da ise yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Mersin, Adana, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların: Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların: Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

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İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 22°C, 32°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu

HATAY 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 23°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 23°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 22°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 24°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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