  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Samsun'da feci olay! Arıza yapan araca tır çarptı: 2 kişi yanarak öldü!

Samsun'da feci bir olay yaşandı. Arıza yapan otomobile köprülü kavşak altında tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada yanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatlarını kaybetti.

Ekleme: 3.10.2022 - 13:06 Güncelleme: 3.10.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da arıza yapan otomobile TIR çarptı. Kazada yanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 06.30 sıralarında Samsun'un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Samsun-Ankara karayolu köprülü kavşak altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FFM 780 plakalı otomobil ilçe merkezinden geçerken arazı yaptı.

Samsun'da feci olay! Arıza yapan araca tır çarptı: 2 kişi yanarak öldü!

Şoför aracını park edip arka tarafa da reflektör koydu ve aracının içinde tamirci beklemeye başladı.

Samsun'da feci olay! Arıza yapan araca tır çarptı: 2 kişi yanarak öldü!

BEKLEYEN ARACA TIR ÇARPTI

Bu sırada Aslan Sahınıdze idaresindeki BB-377-TB Gürcistan plakalı tır, park halindeki otomobile arkadan çarptı.

2 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil biranda alev alarak yanmaya başladı.İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Otomobilin ön koltuğunda bulunan biri kadın 2 kişi yanarak hayatlarını kaybetti. Polis, kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında
Bakan Bozdağ'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı
6'lı masanın adaylık karmaşası soruldu! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak cevap: Aday belirlesek ne olacak?
Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle
Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
Yunanistan'a asker yığan ABD'den yeni hamle: Rum güçlerini ‘Kardeş ordu' ilan ettiler
Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi: AK Parti'nin sloganına göz dikti
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
Terör örgütü PKK’nın kirli oyunu deşifre oldu! Doğudaki tarım üretici birliklerine sızmaya çalıştılar
Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Kılıçdaroğlu'nun 'İcazet turuna, sosyal devlet makyajı'! ABD'nin 'Bay Kemal'i ile görüşecek
LGBT bayrağı açarak 'özgürlükten' bahsedenler Kadıköy'de çarşafa saldırdı
Tevfik Göksu 'İmamoğlu milleti kandırıyor' diyerek açıkladı: İBB bu metroyu 'Yapamıyorum' diyerek bakanlığa devretmişti!
Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na: Anlamakta zorlandık Tuzla Metrosu ne zaman açılacak?
FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira...
Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!
iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı