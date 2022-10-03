  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sağlık Bakanlığı 'Kanser Randevu Sistemi'ni aile hekimlerinin kullanımına açtı

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz kanser taramalarından daha fazla kişinin faydalanabilmesi amacıyla hayata geçirilen Kanser Randevu Sistemi'ni ülke genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtı.

Ekleme: 3.10.2022 - 11:56 Güncelleme: 3.10.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı 'Kanser Randevu Sistemi'ni aile hekimlerinin kullanımına açtı
AA'nın haberine göre; meme kanseri, Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve en çok ölüme neden olan kanserler arasında ilk sırada yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 4 Şubat 2021'de açıkladığı son verilerde de bu kanser türünün tüm yeni tanı konulan kanserlerin yüzde 11,7'sini oluşturduğu ve bu oranla ilk sıraya yükseldiği bildirildi. En sık görülen kanser türleri içinde meme kanserini yüzde 11,4 ile akciğer, yüzde 10 ile kalın bağırsak, yüzde 7,3 ile prostat, yüzde 5,6 ile de mide kanseri izliyor.

Sağlık Bakanlığı, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkan meme kanserine karşı ülke genelinde kapsamlı tarama programları yürütüyor. Bu taramalarla hastalığın erken evrede teşhisi ve tedavisine olanak sağlanıyor.

KANSER RANDEVU SİSTEMİ AİLE HEKİMLERİNİN KULLANIMINA AÇILDI
Türkiye'de meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor. Ayrıca 41 mobil araçla da kanser tarama hizmeti veriliyor.

Bakanlık, vatandaşların kanser taramalarına katılımını artırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirilen Kanser Randevu Sistemi'ni bir süre önce Türkiye genelindeki aile hekimlerinin kullanımına açtı.

Bu sistemle aile hekimleri, hedef nüfuslarındaki kişileri arayıp kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere taramanın yapılabileceği merkezler hakkında bilgi verilip, randevuları oluşturulacak. Randevu bilgileri kişilerin cep telefonlarına SMS'le de iletilecek.

6 AYDA 4 MİLYON KANSER TARAMASI YAPILDI
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmaya başladığı 2021'de 4,4 milyon kanser tarama hizmeti verilirken, bu yılın sadece ilk 6 ayında 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunların yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturdu.

Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanseri riskinin azaltılmasında da sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kilo kontrolü, sigara ve alkol kullanımından uzak durma büyük önem taşıyor.

Ayrıca, emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair birçok çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl emzirmeleri öneriliyor.

KADINLARDA ERKEKLERDEN 100 KAT DAHA FAZLA MEME KANSERİ GÖRÜLÜYOR
Meme kanserinde yaşam şekliyle ilişkili değiştirilebilir risk faktörleri içinde fazla kilolu ya da obez olmak, yeterli fiziksel aktivite yapmamak, sigara içmek, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 35 yaşından sonra yapmış olmak, menopoz sonrası 2 yıldan uzun süreyle hormon ilacı kullanmak ve alkol tüketimi sıralanıyor.

Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülüyor. Ayrıca özellikle 40 yaş ve üzerinde meme kanseri riski artıyor. BRCA1, BRCA2 genlerine sahip olmak, ailede meme kanseri öyküsünün bulunması, erken adet görmeye başlanılması, menopoza 55 yaşından sonra girilmesi, göğse radyoterapi alınması riski artıran etkenler arasında yer alıyor.

Meme kanserinde yaşam şekliyle değiştirilebilen risk faktörlerinin ortalama yüzde 62,8, değiştirilemeyen risk faktörlerinin ise yüzde 37,2 olarak saptandığı belirtiliyor.

40-69 YAŞ ARASINDAKİ KADINLAR İKİ YILDA BİR MAMOGRAFİ ÇEKTİRMELİ
Kadınların 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak kendi meme muayenelerini yapmaları, bu bölgede oluşabilecek değişikliklerin erken fark edilmesini sağlıyor. 40-69 yaş arası kadınlara ise yılda bir kez meme muayenesi için doktora gitmeleri, iki yılda bir de mamografi çektirmeleri tavsiye ediliyor. Bu yaş grubundaki kadınların mamografi ile taramaları ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Her hastanın tedavisi farklılık gösteriyor ve tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunlarının olup olmaması gibi birden fazla faktör rol oynuyor.

Meme kanseri tedavisinde özellikle hastalık erken teşhis edildiğinde yüzde 90 veya daha yüksek hayatta kalma başarısı yakalanıyor. Tedavide cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı seçenekler uygulanıyor.

Memede veya koltuk altında ağrısız zamanla büyüyen bir yumru, meme veya meme ucunda ağrı, akıntı, kaşıntı, memede portakal kabuğu görünümü gibi belirtilerde mutlaka bir genel cerrahi uzmanına muayene olunması gerekiyor.

Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı web sitesinden meme kanseri ve diğer kanserler için dokümanlara ulaşılabiliyor, ayrıca "Hangi Tarama Bana Uygun" linki üzerinden en yakın tarama merkezleri hakkında bilgi alınabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında
Bakan Bozdağ'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı
6'lı masanın adaylık karmaşası soruldu! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak cevap: Aday belirlesek ne olacak?
Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle
Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
Yunanistan'a asker yığan ABD'den yeni hamle: Rum güçlerini ‘Kardeş ordu' ilan ettiler
Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi: AK Parti'nin sloganına göz dikti
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
Terör örgütü PKK’nın kirli oyunu deşifre oldu! Doğudaki tarım üretici birliklerine sızmaya çalıştılar
Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Kılıçdaroğlu'nun 'İcazet turuna, sosyal devlet makyajı'! ABD'nin 'Bay Kemal'i ile görüşecek
LGBT bayrağı açarak 'özgürlükten' bahsedenler Kadıköy'de çarşafa saldırdı
Tevfik Göksu 'İmamoğlu milleti kandırıyor' diyerek açıkladı: İBB bu metroyu 'Yapamıyorum' diyerek bakanlığa devretmişti!
Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na: Anlamakta zorlandık Tuzla Metrosu ne zaman açılacak?
FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira...
Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!
iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı