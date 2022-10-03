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Beyaz Gazete
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Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti. Miçotakis, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görkemli bir Osmanlı vizyonunu takip ettiğini" belirtti ve Ankara'ya yeni bir suçlama yöneltti.

Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
Ekleme: 3.10.2022 - 10:10 Güncelleme: 3.10.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis bir kez daha skandal sözler sarf etti.

İngiliz Sunday Times'a konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de atıfta bulunarak, Ankara tarafından yayılan dezenformasyonu kınadı.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'NİN YANLIŞ BİLGİLER YAYDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Gerilimle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İngiliz basınına Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Sunday Times gazetesine verdiği röportajda Miçotakis, Türkiye'nin yanlış bilgiler yaydığını öne sürdü. Başkan Erdoğan için 'Görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde' diyen Yunan Başbakan, 'Erdoğan bölgesel bir oyuncu olmak istiyor ve herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul edeceğini umuyor ama bu Yunanistan'ın egemenliğine karşı olursa böyle bir şey olmayacak' ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASININDAN MİÇOTAKİS İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
İngiliz Sunday Times gazetesi haberde, gelecek temmuzdaki kritik seçimlere hazırlanan Miçotakis'in 2019'da göreve geldikten sonra krizle sarsılan Yunanistan'da 'ekonomik alanda bir mucizeye' imza attığı yorumunda bulundu. Haberde, Yunan siyasetinde önemli bir aileden gelen Miçotakis'in ülkeye çektiği dış yatırımlarla Avrupa merkez sağında bir idol haline geldiği belirtildi.
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