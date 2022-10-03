Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis bir kez daha skandal sözler sarf etti.İngiliz Sunday Times'a konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de atıfta bulunarak, Ankara tarafından yayılan dezenformasyonu kınadı.Gerilimle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İngiliz basınına Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.Sunday Times gazetesine verdiği röportajda Miçotakis, Türkiye'nin yanlış bilgiler yaydığını öne sürdü. Başkan Erdoğan için 'Görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde' diyen Yunan Başbakan, 'Erdoğan bölgesel bir oyuncu olmak istiyor ve herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul edeceğini umuyor ama bu Yunanistan'ın egemenliğine karşı olursa böyle bir şey olmayacak' ifadelerini kullandı.İngiliz Sunday Times gazetesi haberde, gelecek temmuzdaki kritik seçimlere hazırlanan Miçotakis'in 2019'da göreve geldikten sonra krizle sarsılan Yunanistan'da 'ekonomik alanda bir mucizeye' imza attığı yorumunda bulundu. Haberde, Yunan siyasetinde önemli bir aileden gelen Miçotakis'in ülkeye çektiği dış yatırımlarla Avrupa merkez sağında bir idol haline geldiği belirtildi.